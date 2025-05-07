Spotify’da şarkılar nasıl hızlandırılır? 2025 Rehberi

Spotify geniş bir müzik kütüphanesine ev sahipliği yapıyor. Platformu daha verimli bir dinleme deneyimi için şarkıları hızlandırarak da kullanmanız mümkün. İster bir antrenmanın temposuna ayak uydurmak, ister daha hızlı çalışmak veya daha hızlı ritimleri tercih etmek isteyin, oynatma hızını artırmak deneyiminizi iyileştirebilir.

Fakat Spotify şu anda ne yazık ki yerleşik olarak şarkı hızı kontrolü seçeneği sunmuyor. Peki ya Spotify’da şarkılar nasıl hızlandırılır? Neyse ki bunu çeşitli cihazlarda başarmanın birkaç yolu mevcut.

Bu makale Spotify Web, Windows, Mac ve mobil uygulamalarında şarkıların nasıl hızlandırılacağını inceliyor. Ayrıca ses hızını harika bir kalitede değiştirmenize olanak tanıyan kullanımı kolay bir program olan EaseUS Online Vocal Remover’dan da söz edeceğiz.

Spotify’da web üzerinde şarkılar nasıl hızlandırılır?

Spotify’ın çok büyük bir şarkı kütüphanesi olsa da platform ne yazık ki henüz parça hızlarını değiştirmenize izin vermiyor. Ancak yine de Spotify’da şarkıları hızlandırmak için çeşitli seçenekler bulunuyor. Spotify şarkılarının çevrimiçi oynatma hızını değiştirmek için EaseUS Online Vocal Remover gibi yazılımları kullanabilirsiniz.

EaseUS Vocal Remover ses dosyalarının hızını, perdesini ve yüksekliğini değiştirmenize olanak tanıyan web tabanlı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu araç, Spotify şarkılarınızı indirip işleyerek istediğiniz oynatma hızını elde etmenizi sağlıyor.

MP3, WAV, M4A, FLAC ve MP4 dahil olmak üzere çeşitli dosya türlerini destekliyor. Araç, kullanıcıların BPM’yi 109’a kadar değiştirerek ses hızını artırmasına, perde ve ses seviyesini değiştirmesine ve bir şarkının tonunu algılamasına olanak tanıyor.

Hızlı dönüştürme işlemi, parçaları hızlandırırken ya da yavaşlatırken minimum kalite kaybıyla sonuçlanıyor.

EaseUS Vocal Remover’ın temel özellikleri:

Desteklenen formatlar arasında MP3, WAV, M4A, FLAC ve MP4 bulunur.

Dakikadaki vuruş sayısını değiştirerek ses hızını ayarlama yeteneği.

Ses dosyasının perdesini ve ses düzeyini kullanıcı tercihlerine göre değiştirir.

Anahtar tespiti, bir şarkının anahtarını belirleyerek müzik analizine ve miksajına yardımcı olur.

EaseUS Vocal Remover ile Spotify’da şarkılar nasıl hızlandırılır?

EaseUS Vocal Remover web sitesine gidin . “Dosya Seç” seçeneğine tıklayın veya indirdiğiniz Spotify müziklerini sayfanın ilgili bölümüne sürükleyip bırakın.

Dosya yüklendikten sonra, “BPM”yi bulun. Tercihlerinize bağlı olarak, dakikadaki vuruş sayısını artırmak için kaydırıcıyı hareket ettirin. Hızı değiştirdikten sonra, parçanın beklentilerinizi karşıladığından emin olun. Değiştirilen ses dosyasını cihazınıza kaydetmek için “Kaydet” ve “Dışa Aktar”ı seçin.

Spotify masaüstü uygulamasında şarkılar nasıl hızlandırılır? (Windows / Mac)

Spotify masaüstü şarkı hızı ayarlamaları sunmaz. Ancak, Spotify şarkılarını indirip Windows Media Player veya QuickTime Player gibi yerel medya oynatıcılarını kullanarak oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

Windows PC için Windows Media Player’ı kullanma

Windows Media Player (WMP), temel oynatma hızı ayarlarına sahip Windows için yerleşik bir medya oynatıcısıdır. Aşağıdaki adımları takip ederek Media Player’ı kullanarak oynatma hızını değiştirebilirsiniz:

Windows makinenizde Windows Media Player’ı başlatın. İndirdiğiniz Spotify parçalarını koleksiyonunuza eklemek için üst menüden “Dosya”ya tıklayın ve “Aç”ı seçin. Değiştirmek istediğiniz Spotify şarkısını seçin ve çalın. Müzik başlığını gösteren “Şu Anda Çalınan” çubuğuna sağ tıklayın. “Geliştirmeler” > “Oynatma Hızı Ayarları”na gidin.

Oynatma hızını “Yavaş”, “Normal” veya “Hızlı” olarak değiştirmenize olanak tanıyan bir kaydırıcı görüntülenecektir.



Mac için QuickTime Player’ı Kullanma

QuickTime Player, Mac kullanıcıları için varsayılan medya oynatıcısıdır ve oynatma hızını ayarlama seçenekleri içeriyor:

Mac’inizde QuickTime Player uygulamasını açın. “Dosya” > “Dosya Aç”a gidin ve hangi Spotify parçalarını çalmak istediğinizi seçin. Üst menüden “Pencere”ye tıklayın ve “A/V Kontrollerini Göster”i seçin. A/V Kontrolleri panelinde, hızı artırmak veya azaltmak için “Oynatma Hızı”nı ayarlayın.



Spotify’da Mobil Uygulamada Şarkılar Nasıl Hızlandırılır (iOS/Android)

Spotify’ın mobil uygulaması genellikle yalnızca podcast’ler ve sesli kitaplar için şarkı oynatma hızını değiştirmenize izin verir. Üçüncü taraf uygulamaları kullanarak iOS ve Android’de Spotify parçalarının oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

Spotify Podcast ve Sesli Kitap Oynatma Hızını Ayarlama

Spotify’ın podcast ve sesli kitapların oynatma hızını ayarlamaya yarayan yerleşik bir işlevi vardır.

iOS veya Android cihazınızdan Spotify’ı başlatın. Dinlemek istediğiniz podcast veya sesli kitap bölümünü seçin. “Oynatma kontrollerine” erişin. Seçili içeriği oynatın ve alttaki “Şu Anda Çalınıyor” çubuğuna basın. “1x” simgesine (normal hız) dokunun ve 0,5x ile 3,5x arasında tercih ettiğiniz oynatma hızını seçin.



Şarkı Çalma Hızını Kontrol Etmek İçin Üçüncü Taraf Uygulamaları Kullanma

Hız ayarlamalarını destekleyen üçüncü taraf uygulamaları kullanabilirsiniz. iOS ve Android cihazlar için bu seçenekler şunlar:

iOS cihazları için: Audipo’yu kullanma

Audipo, kullanıcıların ses dosyalarının oynatma hızını ayarlamasına olanak tanıyan bir iOS uygulamasıdır.​

Audipo’yu Apple App Store’dan indirin. Seçtiğiniz Spotify şarkılarının indirildiğinden ve cihazınıza kaydedildiğinden emin olun. Parçaları Audipo’ya “İçe Aktarın”. Audipo’da bir şarkı seçin ve çalma hızını isteğinize göre değiştirmek için hız kontrol seçeneğini kullanın.



Android cihazlar için: Music Speed ​​Changer’ı kullanma

Music Speed ​​Changer, kullanıcıların ses dosyalarının hızını ve perdesini değiştirmesine olanak tanıyan bir Android uygulamasıdır.

Google Play mağazasından Music Speed ​​Changer uygulamasını yükleyin.

Spotify müziğinizin indirildiğinden ve yerel olarak cihazınıza kaydedildiğinden emin olun. Müziği Music Speed ​​Changer uygulamasına aktarın. Uygulamada bir şarkı seçin ve “tempo” ayarlarını kullanarak çalma hızını isteğinize göre değiştirin.



Sonuç

Bu makalede sizler için “Spotify’da şarkılar nasıl hızlandırılır?” sorusunu yanıtlamaya çalıştık. Özetle, Spotify Playback Speed ​​Access eklentisi web kullanıcılarının hızı sorunsuz bir şekilde değiştirmesini sağlıyor. Windows Media Player ve QuickTime Player gibi masaüstü programları da oynatma hızlarını ayarlayabilir.

Mobil kullanıcılar oynatma hızını değiştirmek için Audipo ve Music Speed ​​Changer’ı kullanabilir. EaseUS Online Vocal Remover, ses bileşenlerini çıkarırken ve düzenlerken dinleme deneyiminizi geliştirmek için yenilikçi seçenekler sunuyor. Bu seçenekler Spotify’ı zevkinize göre uyarlamanızı sağlıyor.

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

1. Spotify’da normal oynatma hızı nedir?

Spotify’ın standart oynatma hızı 1x’tir, yani orijinal kayıt hızıdır. Bu varsayılan yapılandırma şarkıları, podcast’leri ve sesli kitapları amaçlandığı gibi çalar. Spotify kullanıcıların podcast’lerin ve sesli kitapların oynatma hızını kontrol etmesine izin verir, ancak şarkıları kontrol etmesine izin vermez.

2. Şarkılar için oynatma hızı seçeneğini neden göremiyorum?

Spotify şu anda yalnızca podcast’ler ve sesli kitaplar için oynatma hızını ayarlıyor. Uygulama şarkı hızı ayarlamalarına izin vermiyor.

Şarkılar bu işlevselliğe sahip olmayabilir çünkü müzik hızını değiştirmek ritmi, perdeyi ve bütünlüğü bozabilir. Kullanıcılar şarkı oynatma hızlarını değiştirmek için üçüncü taraf uygulamaları veya tarayıcı uzantılarını kullanabilir.

3. Spotify’da sesli kitapları hızlandırabilir miyim?

Evet, Spotify sesli kitap oynatma hızını değiştirmenize izin veriyor. Kullanıcı seçimleri daha yavaş veya daha hızlı dinlemeye izin verir. Bu işlev, özelleştirilmiş dinleme için Spotify’ın oynatma kontrollerine dahildir. Bu özellik podcast’ler ve sesli kitaplar için çalışır ancak müzik için çalışmaz.