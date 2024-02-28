Yapay zeka destekli OPPO Air Glass 3 duyuruldu

OPPO Air Glass 3 akıllı gözlük cihazı resmen tanıtıldı. OPPO’nun Barselona kentinde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi 2024 etkinliğinde piyasaya duyurduğu cihazı, etkileyici özellikleriyle büyük bir ilgi topladı. Klasik bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, buna ek olarak entegre yapay zekaya sahip asistanıyla karşımıza çıkıyor.

MWC 2024’ün öne çıkan sunumları arasında yer alan OPPO imzalı akıllı gözlük modeli gelişmiş yapay zeka sistemiyle dikkat topluyor. AndesGPT adlı yapay zekadan güç alan cihaz, birbirinden pratik ve ilgi çekici özelliği bir araya getirerek kapsamlı bir deneyime kapı aralıyor.

OPPO Air Glass 3, AndesGPT ile çalışacak

OPPO’nun yeni akıllı gözlüğü, şirketin geçtiğimiz aylarda piyasaya duyurduğu ve Ocak ayında ilk defa OPPO Find X7 serisi akıllı telefon modellerinde yer verdiği AndesGPT yapay zeka desteğiyle geliyor. İddialı özelliklere sahip olan AI sisteminde kullanıcıların kolaylıkla arama yapması, not alması, metin, resim ve videoları yorumlaması mümkün kılınıyor. Gerçek zamanlı bilgilere rahatlıkla erişim sağlayabileceğiniz hizmet, gözlüğün yan tarafında yer alan bir düğmeyle kontrol edilebiliyor.

OPPO Air Glass 3 cihazı bazı fonksiyonlarını çalıştırmak için ColorOS 13 kullanıcı arayüzüne sahip bir akıllı telefon ile eşleştirme zorunluluğu gösteriyor. Bu anlamda cihaz, maalesef ki uyumlu bir OPPO telefona sahip olmayan kullanıcılar için pek de işlevsel olmayacak.

Uyumlu cihazlarda ise çağrı yanıtlama, bildirimleri görüntüleme ve müzik çalma gibi pratik görevler gerçekleştirilebilecek. Bunların yanı sıra şirket, ilerleyen süreçte akıllı gözlüğü için çeviri ve internette dolaşma gibi ek özellikler de sunmayı planlıyor.

Son derece hafif bir yapıya sahip olan cihaz, 50 gram ağırlıkla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Camda yansımaları ortadan kaldırmaya yardımcı olan özel bir kaplama bulunuyor. Entegre ekranda ise otomatik ayarlamalarla birlikte 1.000 nit tepe parlaklık sağlanıyor. Böylelikle ürün, güneş ışığı altında bile performansından herhangi bir şekilde ödün vermeden kullanıcılara hizmet sunuyor.

OPPO’nun yeni akıllı gözlüğü şimdiden büyük bir ilgi toplamayı başarsa da ne yazık ki ürünün şu anda bir prototipten ibaret olduğunu belirtmekte yarar var. Dolayısıyla cihazın resmi çıkış tarihi ve satış fiyatı gibi merak edilen ayrıntıları cevaplamak için şimdilik epey erken. Fakat ilerleyen süreçte şirket, ürünü prototipten çıkarıp nihai bir ürün haline getirebilir.