Dimensity 9300 çipli OPPO Find X7 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OPPO Find X7 özellikleri ve fiyatı resmen açıklandı. Daha önce birçok sızıntıyla karşımıza çıkan model, nihayet resmi olarak duyuruldu. Serinin üst düzey modeli olan Find X7 Ultra’dan kısa süre sonra gelen cihaz, abisine benzer bir tasarım ile birlikte daha uygun fiyatlı bir donanım sunuluyor.

Find X7 serisinin temel modeli olarak karşımıza çıkan cihaz, fiyatına göre güçlü bir performans vaat ediyor. Telefonun öne çıkan özellikleri arasında 120 Hz akıcı bir yenileme hızı, Mediatek tarafından geliştirilen yüksek performanslı Dimensity 9300 yonga seti ve mobil fotoğrafçılar için iddialı üçlü kamera deneyimi bulunuyor.

OPPO Find X7 özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüklü 6,78 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9300

RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 50 MP 3x optik yakınlaştırmalı periskop lens

Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C bağlantı noktası

Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

Find X7 Ultra’ya benzer bir tasarıma sahip olan cihazda 1,5K çözünürlük kalitesini destekleyen 6,78 inç kavisli bir OLED ekran yer alıyor. 1-120 Hz uyarlanabilir yenileme hızıyla gelen cihazda 4.500 nit tepe parlaklık oranı, Utra HDR için ProXDR desteği, DisplayMate A+ sertifikası ve ekran altı parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Mediatek tarafından geliştirilen ve mobil kullanıcılar için yüksek bir performans vaat eden Dimensity 9300 çipini bünyesinde taşıyan cihazda 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı bulunuyor. 100 watt hızlı şarj desteğine sahip cihazda 5.000 mAh pil kapasitesine alan açılıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan ColorOS 14 arayüzüyle çalışan telefon, dört büyük Android güncellemesi alacak.

OPPO Find X7, Hasselblad ortaklığında geliştirilen üç adet 50 MP’lik sensöre ev sahipliği yapıyor. Sony LYT808 ana kamera, Samsung S5KJN1 ultra geniş açılı lens ve son olarak 3x optik, 6x hibrit ve 120 Hz dijitla zoom desteğine sahip olan Omnivision OV64B periskop kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 32 MP Sony IMX709 RGBW sensör yer taşınıyor.

OPPO Find X7 fiyatı

Yeni OPPO telefonu Çin pazarında satışa sunuldu. Çok yakında küresel çapta da raflara geleceği tahmin edilen cihaz, 3.999 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla satılıyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 17 bin TL’ye tekabül ediyor.