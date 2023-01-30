Yapay zeka aracı ChatGPT, yazarların yerini almaya başladı

Yapay zeka teknolojileri son dönemlerde büyük bir trend haline geldi. Özellikle de OpenAI tarafından geliştirilen Dall-E adlı resim oluşturma hizmeti ve ChatGPT isimli yapay zeka tabanlı sohbet botu piyasada oldukça ses getirdi. Teknoloji devi Microsoft’un da dikkatini çeken ChatGPT’ye yatırımlar hızla artmaya devam ediyor. Kısa bir süre içinde Bing arama motoru ve Microsoft Office hizmetlerine entegre edilmesi beklenen hizmetin bir başka önemli alıcısı daha çıktı. Popülaritesini her geçen gün artırarak büyümeyi sürdüren bir internet sitesi, ChatGPT’yi bünyesine entegre etmeyi amaçlıyor.

2006 yılında Jonah Peretti ve John S. Johnson III tarafından kurulan BuzzFeed adlı internet sitesi, haber ve eğlence temalarını bir araya getirerek ziyaretçilerine keyifli bir içerik deneyimi vaat etmesiyle tanınıyor. Eğlenceli listeler, test içerikleri ve popüler kültür makalelerine ev sahipliği yapan site, şimdiye kadar kalabalık bir yazar kadrosu ile kullanıcılarına hizmet veriyordu. 2 binin üzerinde çalışana istihdam sağlayan platform, şimdi önemli bir dönüşüme imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, yapay zeka ile gücüne güç katmayı amaçlıyor.

BuzzFeed, içerik üretimi için ChatGPT hizmetine güveniyor

Popüler internet medya şirketi BuzzFeed, web sitesinde içerik oluşturmaya yardımcı olacak şekilde ChatGPT hizmetinin yaratıcısı OpenAI ile anlaşma sağladı. The Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, personellerine konuya ilişkin önemli bir not gönderdi. Aktarılan bu notta, platformun test içeriklerini geliştirmek ve okurları için bazı içerikleri kişiselleştirmek adına yapay zekadan yararlanmaya başlayacakları paylaşıldı.

BuzzFeed CEO’su Jonah Peretti, OpenAI’nin geliştirmiş olduğu ChatGPT hizmetini bünyelerine entegre etme planlarıyla alakalı bir demeç verdi. Peretti’nin ifadelerine göre yapay zeka, her geçen gün şirketin operasyonlarını büyütmek konusunda daha büyük bir rol oynamaya başlayacak. Şirket yöneticisi konu ile alakalı olarak, “Özellikle de kullanıcılara sorular soran ve yanıtlarına göre metin yazıları oluşturan kişilik sınavları hazırlamaya yardımcı olmak adına, kürasyonun ötesine geçmek için bu teknolojiyi kullanmayı planlıyoruz” dedi.

Peretti, aynı zamanda yapay zekanın çalışanların içeriklerini geliştirmelerine de yardımcı olmaya başlayacağını ifade etti. “Açık olmak gerekirse, yapay zekadaki atılımların, insanların yaratıcılığı sonsuz fırsatlar ve iyilik için yeni yollar ile kullanmasına izin verecek yeni bir yaratıcılık çağı açtığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

BuzzFeed’in yapay zeka tarafından üretilen içeriğe büyük ölçüde yaslanmayı planladığına dair haberler gündeme geldikten kısa bir süre sonra, şirketin hisseleri Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük bir artış gösterdi. Hisselerin yüzde 150’ye varan bir artışla hisse başına 2 doların üzerine çıktığı görüldü.