Xiaomi’den 14 telefon için 4 büyük Android güncellemesi sözü

Xiaomi yazılım politikasını genişleterek bazı cihazlarına 4 büyük Android güncellemesi sunacağını duyurdu.

Amiral gemisi telefonların yanı sıra orta seviye ve bütçe dostu bazı telefonlar da listeye dahil edildi.

Samsung ve Google'ın 7 yıllık güncelleme garantisinin gerisinde kalan şirket, yine de bu hamleyle kullanıcılarını memnun etti.

Xiaomi güncelleme desteği konusunda genellikle kullanıcılarını memnun ediyor. Şimdi dozu bir seviye daha yukarı taşıyan şirket, bazı premium serisi ve orta seviye modelleri için dört büyük Android güncellemesi sözü veriyor.

Bu hamle ile birlikte Xiaomi, halihazırda agresif uzun vadeli politikalara güvenen rakiplerine kıyasla daha rekabetçi bir konuma ulaşıyor. Toplamda 14 modelin dört sene daha büyük güncellemelerden yararlanmaya devam edeceği vurgulanıyor.

Uygun fiyatlı modeller de listeye dahil edildi

Gizmochina’ya göre amiral gemisi Xiaomi 15, orta seviye Xiaomi 14T ve hatta Xiaomi Pad 7 tabletler de dahil olmak üzere markanın en yeni cihazları artık daha uzun güncellemelerden faydalanıyor.

Fakat asıl büyük sürpriz, 200 dolardan daha düşük bir fiyata sahip olmasına rağmen aynı dört yazılım güncelleme döngüsünü alacak olan Redmi Note 14 4G olarak göze çarpıyor. Bütçe dostu bu model de listeye bir şekilde adım atarak kullanıcılarının memnuniyetini topluyor.

İlginç bir şekilde daha pahalı kardeşleri Redmi Note 14 Pro ve 14 Pro Plus listeye dahil edilmiyor. Bu nedenle standart orta sınıf modelin, serideki daha güçlü modellere göre daha yüksek satış hacmine sahip olması ve güncellemelerden daha fazla kullanıcının yararlanmasını sağlaması sayesinde stratejik açıdan öne çıktığını görüyoruz.

Yeni güncelleme politikası ile birlikte örneğin bir cihaz Android 15 ile piyasaya sürüldüğünde Android 19’a kadar yeni güncellemelere ulaşması gerekiyor. Tüketiciler bu sayede kısa sürede cihaz değiştirmek zorunda kalmadan daha uzun ömürlü, güvenli ve yeni özelliklere erişim sağlama imkanı bulacak.

4 yıl güncelleme alacak Xiaomi telefonlar hangileri?

Ortaya çıkan son raporlara göre dört büyük Android güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazları şu şekilde sıralanıyor:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

POCO F7

POCO F7 Pro

POCO F7 Ultra

Redmi Note 14 4G

Xiaomi yine de bazı rakiplerinin gerisinde kalıyor

Bu stratejik karar her ne kadar kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılansa da Xiaomi halen bazı rakiplerinin gerisinde görünüyor. Örneğin Samsung ve Google şu anda kullanıcılarına yedi büyük Android güncellemesi vaat ediyor. Realme altı, OPPO ve Motorola ise beş yıllık güncelleme garantisine sahip durumda.

Dolayısıyla bu hamle Xiaomi’yi ancak OnePlus ve Vivo gibi markalarla eşit hale getirmeye yardımcı oluyor. İlerleyen süreçte markanın dozu biraz daha artırarak güncelleme politikasını yine genişleteceği tahmin ediliyor.

Son olarak Samsung Galaxy telefonlar ile iPhone cihazlarının güncelleme politikalarına yönelik karşılaştırmasına da göz atabilirsiniz.