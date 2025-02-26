Xiaomi Watch S4 fiyatı şaşırtabilir: Beklenenden daha pahalı olacak

Xiaomi Watch S4 lansmanı için geri sayım başladı.

Merakla beklenen yeni akıllı saat sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Cihaz "yanlışlıkla" Hırvat bir perakende mağazasında listelendi. Bu sayede modelin fiyat etiketi ve teknik özellikleri netlik kazandı.

Xiaomi Watch S4 modelinin dünya çapında lansmanı gittikçe yaklaşıyor. İlk olarak Şubat ayında cihazın olası fiyatları sızdırılmıştı. Şimdi ise ürün, Hırvat perakendeci Chipoteka’nın kataloğuna eklenmesi sayesinde bizlere daha net bir fikir veriyor.

Perakende firması, cihazın önemli teknik özelliklerin ana hatlarını çizerek önemli ayrıntıları ortaya koydu. Xiaomi Watch S4 fiyat etiketi bakımından beklentileri aşacak gibi görünüyor. Selefine kıyasla daha pahalı fiyatlara sahip olacağı söylenen modelin merak edilen tüm ayrıntıları gözler önüne serildi. İşte cihazla sızan son detaylar…

Xiaomi Watch S4 fiyatı ne kadar olacak?

Chipoteka’ya göre Xiaomi Watch S4’ün fiyatı 179 Euro olacak. Daha önce ortaya çıkan raporlar, cihazın 159 Euro’luk bir fiyat etiketine sahip olacağına işaret ediyordu. Beklentileri aşan fiyat etiketi, muhtemelen cihazın daha yüksek performansa sahip teknik özelliklerinden kaynaklanacak.

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi Watch S3, 149 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. İddialara göre yeni model daha gelişmiş teknik özellikleri ve önemli iyileştirmeleri sayesinde söz konusu fiyat farkını haklı çıkarabilir.

Xiaomi Watch S4 özellikleri

Hırvat mağazasına göre cihaz 1.43 inç köşegen ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekrana sahip olacak. Açıklanan maksimum parlaklık tam 2.200 nit olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi’nin yeni akıllı saati böyle bir parlaklık değeri ile güçlü güneş ışığı koşullarında bile kusursuz bir görüntüleme deneyimi sağlanacak. Cihaz kablosuz bağlantı için Bluetooth 5.3 standardını destekleyecek.

Akıllı saatte Xiaomi’nin tescilli işletim sistemi HyperOS 2.0 yer alacak. Yazılım, sezgisel ve özelleştirilebilir bir kullanıcı deneyimi vaat ediyor.

Estetik açıdan bakıldığında cihazın kayışı silikon malzemeden, kasası ise alüminyum malzemeden üretilecek. Malzemelerin birleşimi zarafeti ve aynı zamanda sağlamlığı yansıtıyor.

Saatin 5 ATM derinliğe kadar suya dayanıklı olduğu vurgulanıyor. Bu da ürünün yüzme veya diğer su aktivitelerinde kullanımına uygun gibi görünüyor. Cihazın pil ömrü ise açıklamalara göre 15 güne kadar ulaşacak.

Kadranın etrafında konumlandırılan döner çerçeve saatin en ayırt edici unsurlarından biri olacak. Çerçeve değiştirilebilecek şekilde tasarlanarak, bu sayede estetik açıdan kişiselleştirme için çeşitli olanaklar sunuyor. Çerçeveyi döndürerek saatin çeşitli işlevlerine hızlı erişim sağlanabiliyor ve gezinme daha kolay hale geliyor.

Son olarak Çinli teknoloji devi bugün yeni Xiaomi 15 Ultra modelini piyasaya sunacak. Global pazarda merakla beklenen Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra’nın tüm teknik özellikleri lansmana saatler kala sızdırıldı.