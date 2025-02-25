Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra “bazı sürprizlerle” bu hafta geliyor

Xiaomi 15 Ultra'nın 27 Şubat tarihinde Çin'de resmen tanıtılacağı açıklandı.

Aynı etkinlikte şirket yeni elektrikli otomobili Xiaomi SU7 Ultra'yı da karşımıza çıkaracak.

Bununla birlikte yeni dizüstü bilgisayar, kablosuz kulaklık ve çeşitli teknolojik ev aletleri de lansmanda sahne alacak.

Xiaomi olağanüstü bir lansman etkinliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 27 Şubat tarihinde yeni ürünlerini karşımıza çıkarmaya hazırlanan şirket, “Ultra” bir etkinliğe imza atmayı planlıyor. Şirketten gelen resmi açıklamalara göre yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra modeli “bir dizi sürpriz ile birlikte” önümüzdeki günlerde nihayet duyurulacak.

Amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Xiaomi 15 Ultra, hız ve inovasyon kavramını yeniden tanımlayan elektrikli otomobil Xiaomi SU7 Ultra ile aynı etkinlikte tanıtılacak. Merakla beklenen yeni ürünler, özellikle de mobil fotoğrafçılık ve performans alanlarında Çinli şirketin teknolojik araştırmalarının zirvesini temsil ediyor.

Xiaomi 15 Ultra performans canavarı özellikleriyle yola çıktı

Amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra, şirketin bugüne kadar ürettiği en gelişmiş akıllı telefon olmayı vaat ediyor. Telefon, Snapdragon 8 Elite çipiyle donatılırken, Leica imzalı dört kameradan oluşan yenilikçi bir fotoğraf sistemiyle geliyor.

Cihazın asıl sürprizi ise 200 MP’lik devasa bir sensöre sahip olduğu söylenen periskop telefoto lens olacak. Bu unsur uzaktan bile her ayrıntıyı yakalayabilen 100x’e kadar çıkabilen yapay zeka destekli bir zoom ile kullanıcılara müthiş bir konfor kazandıracak.

Yayınlanan resmi tanıtım görsellerinde gümüş ve siyah olmak üzere iki tonlu kaplamaya sahip, zarif ve modern bir tasarım ortaya çıkıyor. Prestijli Leica markasını taşıyan dairesel kamera modülü, şık bir dokunuş katıyor.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Xiaomi 15 Ultra’nın fiyatı hakkında da ipuçları veriyor. Cihazın, yaklaşık 900 dolar fiyata sahip olan Xiaomi 14 Ultra modelinden daha yüksek bir fiyatla geleceğinin sinyalleri paylaşılıyor. Bu maliyet artışı da da cihazdaki yüksek kaliteli bileşenlerle ilişkilendiriliyor.

Xiaomi SU7 Ultra için geri sayım

Xiaomi’nin yeni elektrikli otomobili SU7 Ultra için de geri sayım başladı. Merakla beklenen araç, Xiaomi için bir dönüm noktası niteliğinde olup, şirketin şimdiye kadarki en pahalı ürünü olma özelliğini taşıyor.

Bu elektrikli otomobil, toplam 1.548 beygir güç üreten üçlü motor konfigürasyonuna (V8+V8+V6) sahip olacak. İkinci nesil Kirin bataryası, araca inanılmaz bir ivme kazandıracak. 0’dan 100 km/s hıza sadece 1,98 saniyede ulaşabilecek.

Etkinlikte başka neler tanıtılacak?

Xiaomi’nin alt markası Redmi de yapay zeka çağında profesyonellere yönelik tasarlanan dizüstü bilgisayarı Redmi Book Pro 16 2025’i tanıtarak etkinlikte boy gösterecek. Yeni laptop modelinin en iddialı yeniliklerinden birinin de Apple cihazları arasındaki dosya transferini kolaylaştıran ve sistem verimliliğini artıran Xiaomi AIPC motoru olacağı söyleniyor.

Dizüstü bilgisayarın en az beyaz ve mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor. Tasarım, çok ince kenarlara sahip bir ekranla minimalist bir stile sadık kalacak. Xiaomi bu cihazı uzun pil ömrü ve üretkenliğe odaklanmasıyla yüksek performanslı bir dizüstü bilgisayar olarak tanımlıyor. Ürün Çin pazarında etkinlikten hemen sonra satışa sunulacak.

Şirket etkinlikte ayrıca Xiaomi Buds 5 Pro kulaklık, son nesil klima, buzdolabı, akıllı çamaşır makinesi-kurutma makinesi ve yapay zekaya dayalı akıllı hoparlör gibi yeni ürünlerini de sergileyecek.

Son olarak Xiaomi 15 Ultra ve Xiaomi SU7 Ultra’nın dünyanın en prestijli teknoloji fuarlarından biri olan MWC 2025’te de yer alacağı söyleniyor. İki ürünün Mobil Dünya Kongresi sonrası global pazarda sahneye çıkması bekleniyor.