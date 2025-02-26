Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra’nın tüm özellikleri: Neler bekliyoruz?

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra için geri sayım başladı.

Merakla beklenen amiral gemisi "Ultra" modeli bugün Çin'de resmen tanıtılacak.

Her iki cihaz da 2 Mart'ta küresel pazarda boy gösterecek.

Xiaomi 15 Ultra'nın lansmanına saatler kala iki modelin de tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2025) fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Şirket nihayet Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra ile karşımıza çıkmaya hazırlanırken, merakla beklenen modellerin tüm özellikleri erkenden ortaya çıktı.

Xiaomi 15 Ultra’nın çıkış tarihi geldi çattı. Yılın en iyi Android telefonları arasında yarışacak olan cihaz, saatler sonra nihayet resmiyet kazanmaya hazırlanıyor. İlk olarak Çin pazarında duyurulacak model, MWC 2025’te ise global sahneye açılacak. Peki ya Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra‘nın özellikleri neler olacak? Lansmana kısa süre kala akıllardaki neredeyse tüm soru işaretleri ortadan kalktı.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra’nın teknik özellikleri

Serinin standart modeli olan Xiaomi 15, 6.36 inç CrystalRes AMOLED LTPO panelle geliyor. 1.5K çözünürlük (2670 × 1200 piksel), kusursuz netlik sunulacak. Yenileme hızı 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak değişerek akıcılık ve tepkisellik sağlayacak.

Xiaomi 15 Ultra deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. 6,73 inç WQHD+ LTPO AMOLED ekran, 3200 × 1440 piksel çözünürlük ve uyarlanabilir yenileme hızı (1-120Hz) ile olağanüstü bir görüntüleme deneyimine kapı açılacak.

Her iki model de 3nm üretim süreciyle üretilen güçlü Snapdragon 8 Elite yonga setiyle destekleniyor. Grafikleri yöneten Adreno 830 GPU, en zorlu oyun ve uygulamalarda bile en iyi performansı sunuyor.

LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama, hız ve tepkiselliği üst noktaya çıkarıyor. “Ultra” modeli 16 GB RAM ile karşımıza çıkarken, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle gelmeye hazırlanıyor.

Xiaomi mobil fotoğrafçılık deneyimini Leica ile yapılan ortaklık sayesinde zirvelere ulaşıyor. Xiaomi 15’in arka tarafında üç adet 50 MP’lik sensör yer alacak. Stabilize geniş açılı lens (OIS), 5x zoom telefoto lens, ultra geniş lens ile desteklenecek.

Xiaomi 15 Ultra ise dört kamerasıyla tüm beklentileri aşacak. 50 MP ana sensör, 50 MP telefoto lens, OIS’li 200 MP periskop lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens yer alacak. Her iki cihazda da mükemmel selfie’ler için 32 MP ön kamera bulunacak.

Xiaomi 15’te 5.240 mAh batarya yer alırken, “Ultra” modelinde bu rakam 5.410 mAh’ye ulaşacak. Her ikisi de 90W kablolu hızlı şarjı destekleyecek. Xiaomi 15, 50W kablosuz şarj sunacak. Xiaomi 15 Ultra ise ters kablosuz şarj özelliğini de ekleyerek 80W’a kadar çıkacak.

Merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra bugün Çin’de duyurulacak. Üst düzey yeni akıllı telefon serisi 2 Mart’ta küresel pazarda piyasaya çıkacak.