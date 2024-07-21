Samsung Galaxy Z Flip 6 rakibi Xiaomi Mix Flip çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin Samsung Galaxy Z Flip 6 rakibi ilk kompakt katlanabilir telefon modeli piyasaya çıktı. Xiaomi Mix Flip güçlü teknik özellikleri ve oldukça şık tasarımı ile resmen tanıtıldı. Göz alıcı bir görünüm ortayan model ilgi çekici renk seçenekleriyle raflarda boy göstermeye başladı.

Xiaomi’nin görkemli bir lansman etkinliğinde duyurduğu yeni cihazı, aynı zamanda şirketin ilk katlanabilir kapaklı telefon modeli olarak da öne çıkıyor. Xiaomi Mix Flip’in dikkat çeken özellikleri arasında mobil fotoğrafçılar için Leica tarafından tasarlanan lensler, Qualcomm’un amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi sayesinde yüksek performans, ayrıca 4,01 inçlik işlevsel ve büyük harici ekran gibi unsurlar yer alıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Xiaomi Mix Flip özellikleri

Boyutlar: 167,5 x 74 x 7,6 mm

167,5 x 74 x 7,6 mm Ağırlık: 190 gram

190 gram Harici ekran: 4 inç OLED ekran, 1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar parlaklık

4 inç OLED ekran, 1,5K çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar parlaklık Dahili ekran: 6,86 inç OLED ekran, 1,5 çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar

6,86 inç OLED ekran, 1,5 çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı ve 3.000 nit’e kadar İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama Ön kamera: 32 MP selfie kamerası

32 MP selfie kamerası Arka kamera: 50 MP ana kamera ve 2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens

50 MP ana kamera ve 2x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lens Batarya kapasitesi: 67 watt hızlı şarj destekli 4.780 mAh pil

Xiaomi’nin yeni katlanabilir telefon modeli 4,01 inçlik harici ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Segmentinin en büyük harici ekranına ev sahipliği yapan cihaz, burada kullanıcılar için 1,5K çözünürlük kalitesi, 3.000 nit tepe parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı gibi etkileyici unsurları bir araya getiriyor. Düşme ve çarpma gibi olası tehlikelere karşı ise telefonda Dragon Crystal Glass cam koruma teknolojisinden yararlanılıyor.

Kapağı açmadan kolay bir şekilde arama yapabileceğiniz Xiaomi Mix Flip modeli üst çerçevede birer kulaklık ve mikrofona yer veriyor. Bu ekranda kullanıcılar tam boyutlu bir klavyeyle pratik bir deneyime sahip oluyor. 192 gram ağırlığında ve 15,99 mm kalınlığındaki ürün dahili ekranda ise 6,86 inç OLED panelden yararlanıyor. Burada da harici ekranla aynı çözünürlük kalitesi, yenileme hızı ve tepe parlaklık oranı sunuluyor.

Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan katlanabilir Xiaomi telefonu 16 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 dahili depolama alanı desteğiyle geliyor. 67 watt hızlı şarj desteğine sahip 4.780 mAh pil kapasitesini bünyesinde taşıyan model ısı dağıtımı için 3D buhar soğutma odasına ev sahipliğinde bulunuyor. Android 14 işletim sistemli telefon HyperOS arayüzüyle hizmet veriyor.

Xiaomi Mix Flip kamera yetenekleri ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Leica tarafından tasarlanan çift kamera setiyle karşımıza çıkan model optik görüntü sabitleme destekli 50 MP ana kamera ve 2x yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP telefoto lensle dikkatleri üzerine çekiyor. Telefonun ön kısmında ise 32 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor.

Xiaomi Mix Flip fiyatı

Xiaomi’nin yeni telefonu beyaz, mor ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Cihaz 5.999 Çin Yuanı başlangıç fiyatıyla satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 27 bin TL’ye tekabül ediyor.

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