Xiaomi Watch S4 (41mm) premium tasarımıyla duyuruldu

Xiaomi bugünkü lansman etkinliğinde Mix Flip 2, Redmi K80 Ultra ve K Pad gibi ürünlerinin yanı sıra yeni akıllı saatini de tanıttı.

Premium bir tasarıma ev sahipliği yapan Xiaomi Watch S4 (41mm) resmen duyuruldu.

Cihaz üst düzey özellikleriyle Çin'de satışa sunuldu.

Giyilebilir ürün serisine bir cihaz daha ekleyen Xiaomi, bugün nihayet uzun zamandır beklenen 41 mm çerçeveli Watch S4 modelini duyurdu. Yeni akıllı saat, birinci sınıf bir tasarıma ve kaplamaya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca uzun ömürlü bir pil performansı vadediyor.

Xiaomi’nin bugün Çin pazarında gerçekleştirdiği lansman etkinliği çok sayıda ilgi çekici duyuruyu karşımıza çıkardı. Bunlar arasında en çok dikkat çeken isimler Xiaomi Mix Flip 2, Redmi K80 Ultra ve Redmi K Pad cihazları olurken, markanın yeni akıllı saati de ilgi odağı haline gelmeyi başardı.

Siyah, altın, yeşil ve beyaz olmak üzere dört renkte karşımıza çıkan yeni akıllı saat modeli paslanmaz çelik kasa ve deri, floro kauçuk ve çelik kayışlara sahip. İlk kaplama beyaz renk için, ikinci kaplama siyah ve yeşil renkler için, üçüncü kaplama ise altın versiyon için ayrılıyor. Model sadece 32 gram ağırlığında olurken, kalınlığının ise 9,5 mm olduğu belirtiliyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

Xiaomi Watch S4 (41mm) teknik özellikleri

Yeni akıllı saat modeli AMOLED ekrana sahip. Cihazın saat kadranı 1,32 inç, çözünürlüğü 466 x 466 piksel ve maksimum parlaklığı 1.500 nit olarak belirtiliyor. Bu da ekranın çeşitli ışık koşullarında iyi görünürlüğü vaat ediyor.

Daha zarif tasarımına rağmen model standart Watch S4 ile aynı sensör tabanına ve özelliklere sahip. Kalp atış hızı, uyku, stres, kan oksijeni ve sıcaklığı kaydetme gibi seçenekler sunuyor. Saat ayrıca düşmeleri algılayabiliyor ve yerleşik sensörler bazı aktivitelerin parmak hareketleriyle kontrol edilmesini sağlıyor.

Tüm bunlarla birlikte bisiklet, yüzme ve koşu gibi sporlara özel dikkat gösterilerek 150’den fazla spor modu için yerleşik desteğe sahip olduğu belirtiliyor. GPS konumu desteğinin de sunulduğu aktarılıyor.

320 mAh batarya ile donatılan Xiaomi Watch S4 (41mm), giyilebilir cihaz Bluetooth aracılığıyla akıllı telefona bağlandığında orta düzeyde kullanımda 8 güne kadar pil ömrü vaat ediyor. Ekran Always On Display (AOD) aracılığıyla her zaman açıkken, modelin şarj cihazından uzakta 3 buçuk güne kadar dayanabileceği vaat ediliyor.

İşletim sistemi olarak HyperOS 2 çalıştıran ürün, yalnızca Xiaomi’nin kendi akıllı telefonlarıyla değil, aynı zamanda diğer Android cihazlarla ve hatta iPhone’larla da uyumlu bir şekilde çalışıyor. Dahili mikrofon ve hoparlörlerle saat, mesajlara yanıt vermek, aramaları yanıtlamak ve entegre sanal asistana istekte bulunmak için kullanılabiliyor.

Xiaomi Watch S4 (41mm) fiyatı

Xiaomi’nin yeni akıllı saati 4 ana renkte ve kayış kaplama malzemesiyle listeleniyor. Cihazın fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor: