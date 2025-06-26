Xiaomi 15 Ultra için yeni renkler ve kamera kitleri geldi

Xiaomi 15 Ultra için yeni renk seçenekleri geldi.

Şirket bugün cihazın Leica'nın klasik camgöbeği mavisi, mor ve açık kahverengi tonlarında seçeneklerini duyurdu.

Xiaomi yine bu renk tonlarına sahip olan kamera kitlerini de karşımıza çıkardı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi bugün birkaç yeni ürünü ile karşımıza çıktı. Mix Flip 2, Redmi K80 Ultra, Redmi K Pad ve Xiaomi Watch S4 (41mm) gibi cihazların yanı sıra şirket ayrıca sürpriz bir duyuruya da ev sahipliği yaptı.

Şirket bugün 200 megapiksele kadar sensörlere sahip güçlü kamerasıyla bilinen Xiaomi 15 Ultra için yeni renk seçeneklerini resmi olarak duyurdu. Açıklanan bu renkler Leica’nın klasik camgöbeği mavisi, mor ve açık kahverengi tonlarında oluyor. Telefonun arka tarafı sentetik deri kaplamayla kaplanıyor.

GSMArena’nın haberine göre şirket bunlara uyum sağlamak için ayrıca Xiaomi 15 Ultra için yeni kamera kitleri duyurdu. Bunlar aynı renklerde, kolay taşıma için kulplu ve sadece 42 gram ağırlığında yeni bir kompakt tasarımla birlikte karşımıza çıkıyor.

Tüm bunlara ek olarak söz konusu kamera kitleri iki aşamalı bir deklanşör düğmesi ve özel bir video kayıt düğmesi de içeriyor. Bu versiyonda her kit tek parça halinde geliyor. Çıkarılabilir bir sapı ve entegre pili ise bulunmuyor.

Xiaomi henüz ne yazık ki kitlerin satış fiyatı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Yeni Xiaomi 15 Ultra renklerinin sınırlı bir süre için satılıp satılmayacağını da şimdilik açıklamadı. Fakat buna rağmen cihazın teknik özelliklerinin orijinal modelle tamamen aynı kalacağını hatırlatmak isteriz.

Xiaomi 15 Ultra özellikleri