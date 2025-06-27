Xiaomi Pad 7S Pro üst düzey özellikleri ile piyasaya çıktı

Xiaomi'nin XRING O1 çipli yeni tableti Pa 7S Pro 12.5 resmen tanıtıldı.

120W hızlı şarj desteğine sahip olan tablet, 10.610 mAh pil kapasitesi sunuyor.

İlk olarak Çin'de satışa çıkan modelin yakında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni üst düzey tableti ve şirketin kendi yonga seti Xring O1 çipini kullanan ilk modeli olan Pad 7S Pro 12.5 cihazını resmen duyurdu. Lansman, şirketin ekosistemindeki diğer yeni özelliklerin de sunulduğu bir etkinlik sırasında Çin’de gerçekleştirildi. Etkinliğin diğer öne çıkan ürünleri arasında Mix Flip 2, Watch S4 (41mm), Open Headphones Pro, Redmi K80 Ultra ve Redmi K Pad yer alıyor.

Xring O1 yonga seti ilk kez Mayıs ayında Xiaomi 15S Pro akıllı telefonunda ilk kez tanıtılmıştı. Şimdi ise daha büyük ekran segmentinde de karşımıza çıkıyor. Bu hamleyle şirketin tableti doğrudan iPad Pro ve Galaxy Tab S serisiyle rekabete girmeye odaklandığı anlaşılıyor.

Xiaomi Pad 7S Pro özellikleri

Boyutlar: 279,1 x 192 x 5,8 mm

279,1 x 192 x 5,8 mm Ağırlık: 576 gram (geleneksel), 585 gram (nanotekstür)

576 gram (geleneksel), 585 gram (nanotekstür) Ekran: 3,2K çözünürlük (3200 x 2136 piksel), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision ve 12 bit destekli 12,5 inç IPS LCD ekran, 1.000 nit tepe parlaklığı ve 144 Hz yenileme hızı | İsteğe bağlı parlama önleyici nanotexture kaplama

3,2K çözünürlük (3200 x 2136 piksel), HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision ve 12 bit destekli 12,5 inç IPS LCD ekran, 1.000 nit tepe parlaklığı ve 144 Hz yenileme hızı | İsteğe bağlı parlama önleyici nanotexture kaplama İşlemci: Xiaomi XRING O1

Xiaomi XRING O1 RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB LPDDR5X ve 16 GB LPDDR5T RAM

8 GB, 12 GB LPDDR5X ve 16 GB LPDDR5T RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama

256 GB, 512 GB veya 1 TB UFS 4.1 depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera

50 MP ana kamera Batarya kapasitesi: 120W hızlı şarjlı 10.610 mAh pil

120W hızlı şarjlı 10.610 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı HyperOS 2 kullanıcı arayüzü Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, kızılötesi verici ve USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) bağlantı noktası

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, kızılötesi verici ve USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) bağlantı noktası Diğer özellikleri: Yan tarafta parmak izi okuyucu, 6 hoparlör ve Dolby Atmos ile ses, isteğe bağlı stylus kalem ve klavye kapağı

Xiaomi’nin yeni tableti 12,5 inç LCD ekran, 144 Hz yenileme hızı ve 3:2 en boy oranıyla taşınabilirlik/üretkenlik arasında bir denge sağlıyor. Model selefinden daha ince (Pad 7 Pro için 6,2 mm’ye karşı 5,8 mm), ama biraz daha ağır bir yapıya sahip. Önceki versiyon 500 gramken, yeni model ise 576 gram ağırlıkta geliyor.

Xiaomi Pad 7S Pro modeli 10.610 mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkıyor. 8.850 mAh’lik bataryaya sahip selefine göre önemli bir gelişme yaşanıyor. Bir diğer öne çıkan özellik ise cihazı piyasadaki en hızlı şarj olan tabletler arasına sokabilecek 120W hızlı şarj uyumluluğu oluyor.

Tablette ayrıca düşük gecikmeli (41ms) ekran yansıtma, klavye ve fare paylaşımı ve hızlı dosya aktarımı gibi üretkenlik ve PC bağlantı özellikleri de yer alıyor. Sistemin hem Windows hem de macOS ile uyumlu olması, farklı kullanıcı profillerine hitap etmesini sağlıyor.

XRING O1 yonga setinden güç alan tablet, 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar UFS 4.1 dahili depolama alanıyla çalışıyor. 32 MP selfie kamerasına sahip olan model 50 MP arka kamera sunuyor. Cihaz Android 15 işletim sistemini temel alan HyperOS 2 kullanıcı arayüzüyle hizmet veriyor.

Xiaomi Pad 7S Pro fiyatı

Xiaomi’nin yeni tableti Siyah, Mor, Titanyum Gümüş, Bazalt Gri renk seçenekleriyle Çin’de satışa çıktı. Cihaz şu anda 3.300 CNY (yaklaşık 18 bin TL) karşılığında satılıyor.