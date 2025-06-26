Redmi K Pad tanıtıldı: 165Hz ekranlı oyun tableti karşımıza çıktı

Xiaomi'nin performans canavarı yeni tableti Redmi K Pad resmen duyuruldu.

16 GB'a kadar RAM kapasitesine sahip olan cihaz, 165Hz yenileme hızına sahip ekranla geliyor.

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan modelin yakında global pazara da ulaşacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi bugün yeni ürünleriyle karşımıza çıktı. Mix Flip 2 katlanabilir telefon cihazı ve amiral gemisi Redmi K80 Ultra gibi ürünlerin yanı sıra şirket ayrıca Redmi K Pad adlı tablet cihazını da piyasaya sundu.

Xiaomi’nin piyasaya duyurduğu yeni tablet modeli MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 9400 Plus yonga setinden güç alıyor. Cihazın öne çıkan diğer özellikleri arasında ise 165Hz yenileme hızı ve 16 GB RAM kapasitesi gibi unsurlar yer alıyor.

Redmi K Pad özellikleri

Ekran: 165Hz yenileme hızı, 3K çözünürlük, 16:10 en boy oranı ve 372Hz dokunmatik örneklemeye sahip 8,8 inç LCD ekran

165Hz yenileme hızı, 3K çözünürlük, 16:10 en boy oranı ve 372Hz dokunmatik örneklemeye sahip 8,8 inç LCD ekran İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+

MediaTek Dimensity 9400+ RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama

256 GB ve 512 GB depolama Selfie kamerası: f/2.28 diyafram açıklığına sahip OV08D sensörlü 8 MP ön kamera

f/2.28 diyafram açıklığına sahip OV08D sensörlü 8 MP ön kamera Arka kamera: 1/3.06″ OV13B sensör, f/2.2 diyafram ve PDAF’ye sahip 13MP ana kamera

1/3.06″ OV13B sensör, f/2.2 diyafram ve PDAF’ye sahip 13MP ana kamera Batarya kapasitesi: 67W hızlı şarj ve bypass Plus ile 7.500 mAh pil

67W hızlı şarj ve bypass Plus ile 7.500 mAh pil Bağlantı: İki USB-C portu, WiFi 7, Bluetooth 5.4

İki USB-C portu, WiFi 7, Bluetooth 5.4 İşletim sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı HyperOS kullanıcı arayüzü Boyutlar: 205,13 x 132,03 x 6,46 mm

205,13 x 132,03 x 6,46 mm Ağırlık: 326 gram

Yeni tablet modeli 165Hz yenileme hızı, 372Hz dokunmatik örnekleme ve 16:10 en boy oranına sahip 3K çözünürlüklü LCD ekranla birlikte geliyor. Kamera sisteminde 8 MP ön sensör ve 13 MP arka sensöre yer veriliyor.

Redmi K Pad, MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 9400+ yonga setiyle çalışıyor. 8 GB, 12 GB ve 16 GB’a kadar RAM kapasitesi opsiyonlarına sahip olan tablette ayrıca 512 GB’a kadar dahili depolama alanı seçenekleri mevcut.

GSMArena’nın haberine göre cihaz neredeyse tüm gövdesini kaplayan alüminyum alaşımdan yapılmış sıvı ısı dağıtma sistemiyle geliyor. Bu sayede aşırı ısınmadan uzun süre kullanım imkanı sağlıyor.

7.500 mAh pil kapasitesine sahip olan Redmi K Pad modelinde iki USB-C portundan herhangi biri üzerinden 67W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Bu sayede örneğin bir gamepad, klavye, fare veya kulaklık gibi aksesuarları bağlamak için serbest kalıyor.

Pil ayrıca şarj cihazı bağlandığında doğrudan tablete güç gönderen ve yüzde 100 kapasiteye ulaşan Bypass Plus’ı da destekliyor. Böylelikle oyun oynarken aşınma ve yıpranma önleniyor.

Xiaomi ayrıca tableti özel dörtlü simetrik bobin çift hoparlör ve çift X eksenli titreşim motoruyla donatıyor. Öte yandan bağlantı gecikmesini azaltmak için üçlü WiFi anten sistemi de ekliyor.

Redmi K Pad fiyatı

Xiaomi’nin piyasaya duyurduğu yeni tablet cihazı şu anda yalnızca Çin pazarında satılıyor. Tabletin renk seçenekleri arasında yeşil, siyah ve mor opsiyonları mevcut. Cihaz 2.799 CNY (yaklaşık 15 bin TL) başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.