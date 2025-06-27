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    Xiaomi Open Headphones Pro çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Open Headphones Pro resmi olarak piyasaya duyuruldu. Göz alıcı ve zarif kulaklık modeli Çin'de satışa sunuldu.
    Xiaomi Open Headphones Pro
    • Xiaomi yeni TWS kulaklığını piyasaya duyurdu.
    • Open Headphones Pro dünyanın ilk beş sürücülü açık arkalı kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor.
    • Ergonomik tasarımıyla dikkat çeken ürün şu anda yalnızca Çin pazarında satılıyor.
    • İlerleyen aylarda cihazın Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

    Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni lansman etkinliğinde bir dizi önemli duyuruya ev sahipliği yaptı. Mix Flip 2, Redmi K80 Ultra, Redmi K Pad ve Watch S4 (41mm) gibi ürünler piyasaya sunuldu. Tüm bunların yanı sıra şirket yeni kulaklığını da etkinlikte tüketicilerle buluşturdu.

    Xiaomi bugün dünyanın ilk beş sürücülü açık arkalı kablosuz kulaklığını duyurdu. Open Headphones Pro olarak adlandırılan bu kulaklıklar, spor ve diğer fiziksel aktiviteler için mükemmel olan rahat ve ergonomik bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    Xiaomi Open Headphones Pro özellikleri

    XiaomiTime’ın haberine göre kulaklığın şekli açık olmasına rağmen doğrudan kulak kanalına girmiyor. Harman Golden Ear işbirliğiyle oluşturulan bu eşsiz tasarım, sesin yüksek kalitede olmasını sağlıyor. Aynı zamanda Xiaomi’nin tescilli teknolojisi sayesinde ses sızıntısını yüzde 60 oranında azaltıyor.

    Xiaomi Open Headphones Pro cihazında çift hareketli demir sürücü, seramik piezoelektrik tweeter’lar ve büyük dinamik bas sürücüleri bulunuyor. Bununla birlikte uzamsal ses ve gerçek zamanlı ses optimizasyonu desteği yer alıyor.

    Xiaomi Open Headphones Pro

    Kulağa oturan yapısı esnekliğini kaybetmeden şeklini koruyan 0,6 mm kalınlığında titanyum telden kalıplanmış yumuşak dokunuşlu sıvı silikon çubuklarla yapılıyor. Zarif ve ergonomik bir tasarıma sahip olan bu ürün, tüketiciler için ilgi çekici seçenekler arasında öne çıkacak gibi görünüyor.

    Xiaomi Open Headphones Pro fiyatı

    Xiaomi’nin yeni kulaklık modeli şu anda yalnızca Çin pazarında tüketicilerle buluşmuş durumda. Cihazın ilerleyen aylarda Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde raflara gelmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

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    Open Headphones Pro’nun satış fiyatı şu anda Çin’de 999 CNY (yaklaşık 5 bin 500 TL) olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz siyah, beyaz ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle listeleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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