Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 sızdırıldı: Neler bekleniyor?

Merakla beklenen Samsung Galaxy Z Fold & Flip 7'nin yeni detayları ortaya çıktı.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları daha büyük buhar odaları ve geliştirilmiş menteşelerle karşımıza çıkacak.

Aynı zamanda şirket, tamamen yenilenmiş bir S-Pen sunacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki aylarda yeni nesil katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket uzun zamandır beklenen Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’nin lansmanı için şimdiden kolları sıvadı.

Ortaya çıkan son raporlarla birlikte söz konusu iki cihaz hakkında önemli yeni bilgiler sızdırıldı. Her iki modelin de oldukça büyük değişikliklere ve iyileştirmelere ev sahipliği yapacağı söyleniyor. İşte Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarıyla alakalı sızan yeni detaylar…

Samsung Galaxy Z Fold & Flip 7 hakkında yeni detaylar geldi

Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin daha büyük buhar odalarına sahip olacağı iddia ediliyor. Menteşe mekaniği de iyileştirilerek önceki modellere kıyasla daha fazla sağlamlık sağlanması hedefleniyor. Ayrıca şirketin katlanabilir cihazlarla uyumlu, tamamen yenilenmiş bir S-Pen üzerinde çalıştığı da görülüyor.

Galaxy Z Fold 7’nin ortada katlanma alanının önemli ölçüde küçültüleceği söyleniyor. Ekrandaki işaret tamamen ortadan kalkmasa da teknisyenler onu bunu daha az görünür hale getirmeye odaklanıyor.

Son sızıntılar, merakla beklenen Galaxy Z Fold 7’nin Galaxy Z Fold Special Edition ile bir ilişki olduğunu öne sürüyor. İki katlanabilir akıllı telefonun lansmanının, yeni One UI 7.1 kullanıcı arayüzünün tanıtımıyla aynı zamana denk gelmesi bekleniyor. Şu an için yeni modellerin hangi işletim sistemini temel alacağı, Android 15 mi yoksa Android 16 ile mi geleceği henüz bilinmiyor.

Galaxy Z Flip 7’nin selefiyle aynı tepe ekran parlaklığını koruyarak 2.600 nit’e ulaşması bekleniyor. Galaxy Z Fold 7 modelinin üstün bir ses deneyimi sunmak adına geliştirilmiş hoparlörlerle sunulacağı ifade ediliyor. “Flip” modelinin ses konusunda herhangi bir değişiklik sunup sunmayacağına dair ise henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Fiyat etiketi bakımından iki katlanabilir modelin de selefleriyle aynı rakamlardan tüketicilerle buluşacağı iddia ediliyor. Samsung Galaxy Z Flip 7 modelinin Exynos 2500 çipi, Z Fold 7’nin ise Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanması bekleniyor.