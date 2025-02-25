Üst düzey Xiaomi 15 Ultra ilk kez bir videoda görüntülendi

Xiaomi 15 Ultra, 27 Şubat'ta Çin pazarında resmen duyurulacak.

2 Mart'ta global pazara gelecek olan model ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Xiaomi 15 Ultra, ilk defa canlı şekilde bir videoda incelendi.

Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapacak yeni Xiaomi 15 Ultra, tasarımı ve teknik özellikleri hakkında ilginç detayları ortaya koyan bir video ile karşımıza çıktı. Yaklaşık 90 saniye süren videoda, mevcut üç rengin kapsamlı bir genel görünümü gözler önüne seriliyor.

Cihaz çift tonlu versiyonuyla hemen dikkat çekiyor. Leica’nın ikonik kameralarından ilham alan eko-deri ve cam kombinasyonu, cihaza şık ve farklı bir görünüm kazandırıyor. Muhtemelen metal ve camdan yapılmış diğer iki versiyonda, arka kamera modülü etrafında farklı yüzeyler yer alıyor.

Cihazın ekranı, Xiaomi’nin “dörtlü mikro kavisli” olarak tanımladığı bir çözüm olan, her tarafı hafif kavisli camla korunarak düz görünüyor. Düz olan çerçeve de genel anlamda modern ve rafine bir tasarıma katkıda bulunuyor.

Çinli teknoloji devi, özellikle de mobil fotoğrafçılık alanına odaklanan yeniliklere ilişkin çeşitli bilgiler paylaştı. Xiaomi, telefonun kamera optik sistemine “Leica Ultra-Pure Optical System” adını veriyor. Dahili kod adı olan “Gece Tanrısı” olarak nitelendirilen sistem, düşük ışık koşullarında üst düzey performans vaat ediyor.

Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli, şirketin ürün portföyündeki en gelişmiş akıllı telefon olarak öne çıkacak. Merakla beklenen modelde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite yonga setine yer verilecek.

Mobil fotoğrafçıları da göz ardı etmeyen cihaz, Leica tarafından tasarlanan dörtlü kamera sistemine sahip olacak. 200 MP’lik devasa bir periskop lense ev sahipliği yapacak cihaz, 100x’e kadar yapay zeka desteği ile zoom yapmanıza imkan sağlayacak.

Cihazda 1 inçlik ana sensör yer alacak. Sony LYT-900 sensörüne sahip olacak model, periskop telefoto kamerada ise 1/1.4 inç boyutundaki 200 MP Samsung ISOCELL HP9 sensörüyle gelecek. 200 mm ve 400 mm odak uzaklarına sahip olacak cihaz, en keskin detayları bile yüksek kaliteli şekilde yakalamanıza izin verecek.

Merakla beklenen yeni Xiaomi 15 Ultra’nın çıkış tarihi için 27 Şubat’a işaret ediliyor. Çin pazarında gerçekleştirilecek lansmanda ayrıca Xiaomi SU7 Ultra elektrikli otomobil, yeni dizüstü bilgisayar, kablosuz kulaklık ve çeşitli ev aletleri de tanıtılacak.

Xiaomi 15 Ultra modelinin ilk kez kanlı canlı ortaya çıktığı video büyük ilgi topladı. Videoyu aşağıdan da izleyebilirsiniz: