Xiaomi 15 Ultra tasarımı sızdı: İlk gerçek görüntüsü ortaya çıktı

Xiaomi 15 Ultra'nın göz alıcı tasarımı ortaya çıktı.

Kartikey Singh sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafta, cihazın ilk gerçek görüntüsünü sızdırdı.

Merakla beklenen modelin devasa kamera seti ile mobil fotoğrafçılar için öne çıkacağı anlaşıldı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi yakında yeni amiral gemisi telefonunu tanıtacak. Samsung Galaxy S25 Ultra ve iPhone 16 Pro Max‘e doğrudan rakip olması beklenen yeni cihaz, geçen yılın sonlarında tanıtılan Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro’nun çok daha gelişmiş bir sürümü olarak piyasaya sunulacak.

Ortaya çıkan son raporlar ile birlikte merakla beklenen Xiaomi 15 Ultra cihazının göz alıcı tasarımı sızdırıldı. Çinli şirketin en üst seviye telefon modelinin ilk gerçek görüntüsü yayınlandı. Bir kullanıcının elinde görünen model, görsel olarak neler beklenebileceğine dair bizlere önemli ipuçları veriyor.

Xiaomi 15 Ultra tasarımı devasa kamera setiyle dikkat çekiyor

Ortaya çıkan bu dikkat çekici görüntü, Kartikey Singh adlı X kullanıcısı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu sayede amiral gemisi cihazın devasa bir kamera modülüyle öne çıkan bir arka kısma sahip olduğu görüldü. Kameranın bu kadar ön planda olması ise bizlere cihazın mobil fotoğrafçılar için iddialı özellikler sunmayı planladığına işaret ediyor.

Kartikey Singh’e göre Xiaomi 15 Ultra modeli 200 MP periskop kameraya sahip 1 inçlik sensör sunacak tek üst düzey akıllı telefon olarak piyasaya çıkacak. Önceki sızıntılar dikkate alındığında cihaz, 100 mm odak uzaklığında çekim yapabilmenin yanı sıra 4,3x’e kadar optik yakınlaştırma da sunabilecek.

Beklendiği gibi Xiaomi 15 Ultra, Leica lenslere de sahip olacak ve toplam dört fotoğraf sensörüne sahip olacak. Diğer teknik özelliklere gelince, cihazın pil kapasitesinin yönetilmesinden sorumlu olacak markanın tescilli bileşeni olan Surge çipine ek olarak 6.000 mAh pil ile donatılması bekleniyor.

Şimdilik Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı. Fakat yakın zaman önce Xiaomi’nin bir yöneticisi, merakla beklenen üst düzey cihazın Çin Bahar Şenliği sonrasında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Cihazın hem Çin hem de global pazara aynı anda geleceği belirtildi.