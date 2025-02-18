Xiaomi 15 Ultra etkileyici pil performansıyla öne çıkacak

Xiaomi 15 Ultra için geri sayım başlarken, cihazla alakalı söylentiler de sıklaşıyor.

Merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonun 6.000 mAh'lik büyük bir pil kapasitesi sunacağı söyleniyor.

2 Mart tarihinde global arenada boy göstermeye başlayacak modelde 90W hızlı şarj desteği de yer alacak.

Yaklaşan amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra, pil ömrü sorununu kesin olarak çözebilir. Güvenilir kaynaklardan gelen raporlar, merakla beklenen cihazın bataryasının sıra dışı bir kapasiteye sahip olacağına işaret ediyor. Bu da Çinli şirketin yeni üst düzey modeli için beklentileri daha da artırıyor.

Xiaomi’nin yeni üst düzey telefonu için geri sayım başladı. Ay sonunda Çin pazarında, 2 Mart tarihinde ise global pazara çıkacak olan model nihayet haftalar sonra karşımıza çıkacak. Xiaomi 15 serisinin Türkiye pazarına geleceği onaylanırken, ortaya çıkan son raporlar ise cihazın etkileyici bir pil performansı sunacağını vurguluyor.

Xiaomi 15 Ultra, 6.000 mAh pil ve 90W hızlı şarjla geliyor

Amiral gemisi yeni Xiaomi telefonu gelişmiş bir pil ömrüne sahip olacak. Geçen yılki selefi Xiaomi 14 Ultra modelinde 5.300 mAh pil kapasitesi bulunurken, yeni modelde ise 6.000 mAh batarya kapasitesine ev sahipliği yapılacak.

Böyle bir kapasite yoğun kullanımda bile sık sık şarj etmeye gerek kalmadan akıllı telefonun uzun süre kullanılmasını mümkün hale getirecek. Öte yandan cihaz hem geleneksel 90W kablolu versiyonda hem de 80W kablosuz versiyonda hızlı şarj özelliği sunacak.

Yine de artan pil kapasitesinin akıllı telefonun ergonomisini olumsuz etkilememesi bekleniyor. Sızdırılan bilgilere göre önceki modele kıyasla 0,2 milimetrelik çok ufak bir kalınlık artışına işaret ediliyor.

Xiaomi 15 Ultra modeli pil ömrü açısından kayda değer avantajı göz önüne alındığında kabul edilebilir bir kalınlığa ulaşacak. Cihazın ağırlığının ise 229 gram civarında olması bekleniyor.

Xiaomi 15 Ultra teknik özellikleri

Merakla beklenen yeni model elbette ki yalnızca pil ömrüyle öne çıkmayacak. Bunun yanı sıra cihazda 2K çözünürlük kalitesi ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir OLED ekran olacağı söyleniyor.

Mobil fotoğrafçıların da dikkatini çekecek telefon 50 MP ana kamera, 200 MP periskop lens, 50 MP telefoto lens ve 50 MP’lik bir ultra geniş açılı lense ev sahipliği yapacak.

Xiaomi’nin yeni üst seviye telefonu Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. 24 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar ulaşabilen dahili depolama alanıyla karşımıza çıkacak. Xiaomi 15 Ultra’nın tahmini fiyatı ise 1.499 Euro (yaklaşık 56 bin TL) civarında olacak.