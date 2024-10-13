Performans canavarı Xiaomi 15 Pro kanlı canlı ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, amiral gemisi Snapdragon 8 Elite çipine yönelik yüksek beklentilerle bu ayın sonunda yeni Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen cihazlar için artık geri sayım başlarken, yeni ipuçları da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Serinin üst düzey telefonu olacak Xiaomi 15 Pro modeli kanlı canlı bir şekilde ortaya çıktı. Sürpriz biçimde lansmandan günler önce gördüğümüz performans canavarı cihaz, tasarımı ile ilgili daha önce sızdırılan raporları doğrular şekilde nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar…

Xiaomi 15 Pro tasarımı tamamen netlik kazandı

Üst düzey bir donanım sunacak Xiaomi 15 Pro, Xiaomi Grup Başkan Yardımcısı Wang Xiaoyan’ın elinde görüldü. Şirketin tecrübeli yöneticisinin elinde koruyucu bir kılıfa sarılı bir cihazı tuttuğu fotoğraf dikkatlerden kaçmadı. Merakla beklenen telefonun bazı önemli ayrıntıları da netleşmiş oldu.

Aşağıda yer alan fotoğrafta göze çarpan önemli bir detay ise kapağa rağmen öne çıkan daha büyük kamera modülü oluyor. Başka bir ilginç bir ayrıntı, mevcut modellerle karşılaştırıldığında dikkat çekici bir yenilik olan, flaşın kamera muhafazasının dışındaki konumlandırılması oldu.

Bunların yanı sıra ortaya çıkan bu fotoğraf, Xiaomi 15 Pro’nun özellikle uzak çekimlerde fotoğraf kalitesini artırmak için tasarlanmış bir periskop telefoto lens içereceği yönündeki söylentileri de doğruluyor. Cihazın tıpkı serinin önceki modellerinde olduğu gibi yine mobil fotoğrafçıları göz ardı etmeyeceği anlaşılıyor.

İnternete sızan bu yeni fotoğraf, Xiaomi 15 Pro’nun serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 14 Pro ile birlikte tanıtılan yeni tasarım dilini sürdürmeye devam edeceğinin de ipuçlarını veriyor. Merkezi metal çerçeveli cam yapısını koruyacak cihazın ayrıca daha büyük bir pil ve daha gelişmiş bir telefoto lens desteğiyle geleceği vurgulanıyor.

Xiaomi yöneticisi Lu Weibing’in açıklamaları lansmana yönelik beklentiyi artırdı. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi 15’i test eden Weibing, heyecan yaratan sözlerle cihazın mükemmel performansa sahip olacağını ifade etti. Başarılı yönetici, test ettiği cihazla ilgili “Yeni telefon gerçekten çok iyi” dedi.

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