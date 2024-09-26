Xiaomi 15 serisi Snapdragon 8 Gen 4 Elite ile geliyor! İşte çıkış tarihi

Xiaomi 15 serisi için geri sayım başladı. Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinin lansman tarihi kısa süre önce resmen onaylandı. Bununla birlikte şirket, serinin Qualcomm yonga setinin en güçlü versiyonuna sahip olacağını da açıkladı. Merakla beklenen modelin Snapdragon 8 Gen 4 Elite yonga setiyle geleceği duyuruldu.

Xiaomi’den gelen bilgilere göre amiral gemisi akıllı telefon ailesi Ekim ayında piyasaya sürülecek. Cihazda yer alacak Snapdragon 8 Gen 4 Elite yonga seti, Qualcomm tarafından dikkat çekici bir isim değişikliği ile gelecek. Şimdiye kadarki söylentiler, işlemcinin Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle ile geleceğine işaret ediyordu. Fakat şirket sürpriz bir şekilde Qualcomm’un “Elite” isimli daha gelişmiş bir performans vaat eden seçenekle karşımıza çıkacağını gösteriyor.

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Xiaomi 15 serisinin resmi tanıtım afişi geldi

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin sosyal ağlarında yayınladığı görselde, Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro’nun standart Snapdragon 8 Gen 4’ün daha güçlü bir versiyonu olan Snapdragon 8 Gen 4 Elite çipine sahip olacağı doğrulanıyor. Bu gelişme, üst düzey akıllı telefon serisi ile ilgili beklentileri daha da artırıyor. Cihazın tanıtım afişini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz:

23 Ekim’de lansmanı yapılacak yeni akıllı telefon serisi, önümüzdeki ay duyurulacak MediaTek Dimensity 9400 ile yarışacak yeni Qualcomm çipiyle dünyada bir ilke imza atacak. Gelişmiş mobil işlemci, dünyada ilk kez Xiaomi 15 serisinde kullanılacak.

Snapdragon 8 Gen 4 Elite çipi TSMC’nin 3nm litografisini temel alıyor. 4,0 GHz’de çok yüksek performanslı iki çekirdeğe ve 2,8 GHz’de altı verimli çekirdeğe sahip Qualcomm’un yeni özel Oryon mimarisine sahip olacak.

Xiaomi 15 serisi özellikleri neler olacak?

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi 6,74 inç OLED ekranla gelecek. Kavisli bir tasarıma sahip olması beklenen bu ekran, 120 Hz akıcılıkta yenileme hızını destekleyerek kullanıcı dostu bir deneyim ortaya koyacak. Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Gen 4 Elite çipiyle güçlendirilecek cihazda 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı yer alacak.

50 MP OmniVision OV50K ana kamera ile gelecek Xiaomi 15 modeli, üçlü kamera setinde ayrıca 50 MP ultra geniş açılı lens ve 5x yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP telefoto lensle gelecek. 90 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak telefon 6.000 mAh pile sahip olacak.

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