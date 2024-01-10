X, NFT profil fotoğrafları için desteğini kesti

Geçtiğimiz yıllarda büyük bir yükselişe geçen dijital sanat akımı NFT’ler son dönemlerde ne yazık ki eski popülaritesini kaybetti. 2022 yılında Twitter (yeni adıyla X) NFT trendinin zirveye çıkmasıyla birlikte bu işlevi platforma getirmişti. Popüler sosyal ağ X, kullanıcıların NFT ürünlerini profil fotoğrafları olarak ayarlamalarına imkan tanımıştı.

Bu özellik kısa bir süre NFT pazarına ilgi duyan sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi görmüştü. Fakat elbette ki NFT trendinin yavaş yavaş geride kalmasıyla birlikte artık bu özellik pek çok kişi tarafından neredeyse hatırlanmıyor bile. Bunun sonucunda ise X, NFT profil fotoğrafları için resmi olarak desteği kesti.

X, NFT profil fotoğrafları özelliğinin fişini çekti

İlk olarak 2022 yılının Ocak ayında platformda kullanıcılara sunulmaya başlanan bu özellik, Twitter Blue abonesi olan kullanıcıların Ethereum tabanlı NFT’leri profil fotoğrafı resmi yapmaya imkan sağlıyordu. Bu özellikten yararlanan kullanıcılar, altıgen bir tasarıma sahip olan ve hemen ayırt edilebilir bir görünüm sunan profil resimlerinden yararlanabiliyordu. Altıgen profil fotoğraflarına tıklayan kullanıcılar ise NFT koleksiyonu hakkında detaylı bilgilere ulaşma şansına sahip oluyordu.

TechCrunch tarafından aktarılan bilgilere göre şirket şimdilik bu özelliğini neden kaldırdığına ilişkin maalesef ki bir açıklamada bulunmadı. Fakat elbette ki tahminler, platformun bu kararını NFT’lerin son dönemlerdeki olağanüstü düşüşe bağlıyor. Öte yandan daha önce NFT profil fotoğrafları özelliğinden yararlanan X kullanıcıları, hala daha bu fonksiyonu kullanabiliyor. Fakat halihazırda mevcut olan bu NFT profil resimlerinin ilerleyen süreçte kaldırılıp kaldırılmayacağı maalesef ki belirsizliğini koruyor.

Sosyal medya platformları, NFT konusunda ısrar etmiyor

Geçtiğimiz yıllarda büyük bir sükse yapan NFT pazarı, artık eski şöhretini korumuyor. Bu nedenle daha önce NFT’leri bir şekilde platformuna dahil eden sosyal ağlar, art arda bu özelliği bünyesinden kaldırmaya devam ediyor. Son olarak X bu platformlar arasına girerken, daha önce de Meta’nın popüler sosyal medya uygulamaları yine NFT desteklerini kesmişti.

2022 yılında Meta’nın Instagram ve Facebook kullanıcılarına sunduğu NFT özelliği başlangıçta biraz olsun ilgi toplasa da maalesef kalıcı olmadı. Şirket geçtiğimiz yılın Mart ayında Facebook ve Instagram’da NFT desteğini sona erdirdi.