Kulaklar bayram edecek: Instagram sesli mesajları metne çeviriyor

Instagram DM'de sesli mesajlar için transkript özelliği duyuruldu.

Kademeli bir şekilde kullanıcılar için yayınlanan yeni özellik ilerleyen günlerde herkese ulaşmış olacak.

Teknoloji devi Meta, Instagram DM’lerinde sesli yazıya dönüştürme özelliğini başlattı. Platform ayrıca direkt mesajlardaki ses kliplerinin maksimum süresinin 1 dakikadan 5 dakikaya çıkarılacağını da duyurdu.

WhatsApp’ın yakın zamanda kullanıma sunduğu araçta olduğu gibi, Instagram DM’lerindeki sesli yazıya dönüştürme özelliği hem profilinizden hem de diğer kullanıcılardan metin olarak gönderilen sesli mesajların içeriğini görüntülemenizi sağlıyor.

Instagram DM sesli metinleri yazıya dökmeye başladı

SocialMediaToday’in haberine göre Instagram DM için gelen yeni özellik ile birlikte kullanıcılar sesi dinlemeden önce, dinlerken veya dinledikten sonra transkripte erişebilecek.

İlgi çeken bu yenilik, toplu taşıma araçlarında veya çok gürültülü ortamlarda mesajın duyulmasının mümkün olmadığı durumlarda iletişimi kolaylaştırmak için oluşturuldu.

Meta’nın yayınladığı aşağıdaki örnekte, kullanıcı DM’de bir ses klibi aldığında, ses dalgasının hemen altında bulunan “Transkripsiyonu görüntüle” butonunu kullanarak bunu hemen yazıya dökme seçeneğine de sahip olacak. Metin genellikle hızlı bir şekilde görüntüleniyor. Elbette ki bunun sesin uzunluğuna bağlı olduğunu da ekleyelim.

Instagram’dan gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Artık DM’lerde sesli mesaj aldığınızda, sesli mesajı dinlemeden önce, dinlerken ve dinledikten sonra sesin transkripsiyonunu görebiliyorsunuz. Bu sayede mesajlarını yüksek sesle dinleyemeseniz bile arkadaşlarınızla bağlantı kurmanız kolaylaşıyor.”

Instagram’dan grup sohbetleri için ilgi çeken yenilik

DM’lerle ilgili iki yeni aracın yanı sıra Instagram, grup sohbetlerinde de önemli bir özellik kazandı. Artık toplu bir sohbette tüm katılımcıları kolayca takip etmek mümkün hale geliyor.

Grup üye listesinde, sohbet katılımcılarının tüm profillerini anında takip etmek için “Hepsini Takip Et” butonuna dokunmanız yeterli olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre duyurulan tüm özellikler küresel ölçekte kullanıma sunuldu. Artık herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.

Ancak bu yenilikleri henüz göremediyseniz Instagram uygulamasını güncellemenizde fayda var. Eğer halen bir çözüme ulaşamazsanız, kademeli dağıtım politikasına göre sıranızı beklemek zorunda kalacaksınız.