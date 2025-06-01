iPhone 17 Pro Max yenilenmiş kalın tasarımıyla ortaya çıktı

Apple bu yılki amiral gemisi telefon serisinde önemli tasarım değişikliklerine hazırlanıyor.

İddialara göre şirket, Google Pixel telefonları anımsatan bir kamera modülü tasarımı sunacak.

Cihaz yakın zaman önce yenilenen kamera modülü ve kalın tasarımıyla bir videoda ortaya çıktı.

Bu yıl duyurulacak amiral gemisi iPhone 17 Pro Max, önceki modellere kıyasla önemli ölçüde farklı bir tasarıma sahip olduğu iddia edilen bir demo videosunda ortaya çıktı. Son sızıntılarda elde edilen bilgilere göre cihaz, daha kalın bir gövdeye ve arka kameralar için yeni bir düzenlemeye sahip olacak.

Yenilenmiş tasarımı ile birlikte Apple’ın yeni nesil akıllı telefonu, önemli bir görsel değişime gidecek. Göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanan model, Google Pixel telefonlarını anımsatan yatay kamera modülüyle karşımıza çıkacak. İşte cihazın tasarımına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Kamera modülü yeniden tasarlanıyor

Söz konusu yeni tasarımın bir diğer dikkat çeken noktası ise kamera modülünün yepyeni bir görünüme kavuşması oluyor. iPhone 17 Pro Max sol üst köşedeki geleneksel dikey dizilim yerine, tüm üst arka kısmı kaplayan yatay bir çubuk benimseyecek.

Bu yeni düzenlemede sol tarafta üç ana kamera yer alacak. Flaş ve LiDAR sensörü sağ tarafta bulunacak. Apple’ın tasarım değişikliği, Google’ın Pixel serisi akıllı telefon modellerinde benimsenen tasarımı anımsatacak gibi görünüyor.

iPhone 17 Pro is beautiful pic.twitter.com/d2osFRSVDS — Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 28, 2025

Kalınlığın arttırılması sadece estetik bir tercih değil, aynı zamanda işlevsel bir önlem olacak. Daha kalın gövde, Apple’ın cihazın termal performansını özellikle oyun oynama, 4K kayıt ve yerel yapay zekanın uzun süreli kullanımı gibi yoğun görevlerde optimize etmeyi amaçlayan daha büyük bir batarya ve buhar odası soğutma sistemi eklemesine olanak tanıyacak.

Ekran iyileştirmeleri de öne çıkanlar arasında dikkat çekiyor. iPhone 17 serisindeki tüm modellerin, daha yüksek parlaklık ve kontrast seviyelerinin yanı sıra daha iyi enerji verimliliğine sahip Samsung tarafından üretilen yeni nesil OLED panellerle donatılması bekleniyor.

Söylentilere göre yeni iPhone 17 Pro Max modelinde 48 MP telefoto kamera ve 24 MP ön kamera yer alabilir. Apple’ın ayrıca video ve vlog üreten kullanıcılar için yaratıcı olanakları genişleten, aynı anda hem ön hem de arka kamerayla kayıt yapılmasına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalıştığı söyleniyor.

iPhone 17 serisi Eylül ayında piyasaya çıkacak

Apple’ın geleneksel lansman takvimini sürdürerek iPhone 17 serisini Eylül 2025’te resmi olarak tanıtması bekleniyor.

Şirketin “Pro Max” modelinin yanı sıra daha kompakt ve hafif tasarıma sahip bir cihaz arayanlara yönelik iPhone 17 ve uzun zamandır beklenen iPhone 17 Air modellerini de piyasaya süreceği söyleniyor.