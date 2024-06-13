X beğeni gizleme özelliğini kullanıma sundu

Popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) önemli bir yenilikle karşımıza çıktı. Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal ağ gizlilik odaklı bir yeniliğe ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan beğeni gizleme özelliği artık tüm X kullanıcıları için resmen sunuldu.

X’in yeni özelliği sayesinde artık platformda hangi içerikleri beğendiğinizi başkalarından gizlemeniz mümkün hale gelecek. Elon Musk’a göre “saldırıya uğramadan gönderileri beğenmenize” imkan sağlayacak bu işlev, takipçilerinizle paylaşmaktan utanç duyduğunuz gönderileri gönül rahatlığıyla beğenmenize fayda sağlayacak.

Birçok kullanıcıya göre bu değişikliklerden sonra “Yer işaretleri” özelliğinin yerini almaya başlayacak olan beğeniler, birkaç aylık test sürecinin ardından kararlı sürümde herkesin karşısına çıktı. Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada bu seçenek aktif hale geldi.

X Premium’un avantajlarından bir tanesi kayboldu

İlk defa geçtiğimiz yıl X Premium aboneleri için ayrıcalıklı bir özellik olarak lanse edilen beğeni sekmesini başkalarından gizleme özelliği büyük bir ilgi görmüştü. X’in Engineering sayfasında yer alan bilgilere göre bu özellik şimdi herkese açıldı. Kullanıcı gizliliğini üst seviyeye çıkarmak için böyle bir hamlede bulunduklarını açıklayan şirket, artık beğendiğiniz gönderileri başkalarının görmelerini engellemenize imkan sağlayacak.

Yapılan değişikliklerle birlikte kendi gönderilerinizin beğeni sayısı ve diğer ölçümlerini bildirimlerin altında görmeye devam edebileceksiniz. Fakat artık başka bir kullanıcının gönderisini kimin beğendiğini görmeniz mümkün olmayacak. Yalnızca gönderi sahipleri beğenen kullanıcıları görme şansına sahip olacak.

X’e gelen bu yenilikle birlikte artık X Premium hizmetinin ayrıcalıklarından bir tanesi ortadan kalkmış olacak. Grok’a erken erişim, daha az reklam, gönderi paylaşarak para kazanma, mavi tik doğrulama işareti, içerik üreticisi abonelikleri ve daha birçok ayrıcalığa ev sahipliği yapan ücretli üyelik sisteminde üç ayrı paket seçeneği önümüze çıkıyor. Temel paket aylık 56,25 TL’den kullanıcıların karşısına çıkarken, Premium paketi 150 TL’den faturalandırılıyor. Premium+ seçeneğine ise ayda 300 TL’den erişmek mümkün.,

Beğeni gizleme özelliği ile birlikte X kullanıcıları için yeni bir dönem başlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcıların diledikleri gönderileri daha rahat bir şekilde beğenmeleri mümkün olacak. Bu sayede platform, kullanıcıların kendilerini ifade etmeleri için daha güvenli bir seçenek haline gelmeye başlayacak. Platformun sosyal dinamiklerini değiştirmesi beklenen yenilik, kullanıcı etkileşimlerini de artırmaya yardımcı olacak.

Peki ya siz X’in beğeni gizleme özelliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.