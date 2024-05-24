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    X’ten gizlilik odaklı yenilik! Beğeni kapatma seçeneği yolda

    X (eski adıyla Twitter) beğeni kapatma özelliği için kolları sıvadı. Sosyal ağdan konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
    X Beğeni sekmesi

    Elon Musk’ın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) gizlilik odaklı önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan son bilgilere göre X platformu, profilde yer alan “Beğeni” sekmesini kaldırmanıza izin verecek yeni bir seçenek geliştiriyor.

    X’in dikkat çeken bu yeniliği, “Beğeni” sekmesini “Yer işaretleri” ile benzer bir fonksiyona taşıyacak. Bu sekmeyi kapatan kullanıcılar, beğendiği içerikleri başka profillerin görmesini tümüyle engelleyecek. Şirketin resmi olarak da doğruladığı bu gelişme, şu anda uygulamanın iOS sürümünde test ediliyor. Bu özelliğin herkese açık kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

    X beğenilerde “kim görecek?” endişesini ortadan kaldırıyor

    Geçtiğimiz günlerde X platformunun “Beğeni” sekmesini kaldırmaya izin vereceğine ilişkin iddialar ortaya çıkmıştı. Bu haber kısa süre önce Haofei adlı X çalışanı tarafından resmi olarak doğrulandı. Şirketin söz konusu özelliği test ettiğini belirten çalışan, konuya ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

    “Evet, beğenileri gizli yapıyoruz. Herkese açık beğeniler yanlış davranışları teşvik ediyor. Örneğin, birçok kişi trollerden misilleme korkusuyla veya kamuoyundaki imajını korumak için “sinirli” olabilecek içerikleri beğenmekten vazgeçiyor.

    Yakında kimin göreceğinden endişe etmeden beğenebileceksiniz. Ayrıca ne kadar çok gönderiyi beğenirseniz Sizin İçin algoritmanızın o kadar iyi olacağını hatırlatmak isteriz.”

    X Beğeni sekmesini kaldırma özelliği
    Görsel: Haofei / X

    Kullanıcı etkileşimi konusunda önemli bir fark yaratacak bu yenilik, isteğe bağlı bir şekilde herkesin “Beğeni” sekmesini başkalarından gizlemesine katkıda bulunacak. Gizlilik odaklı yeni seçenek, kullanıcıların sosyal medya uygulamasında daha özgür bir şekilde gezinmesine yardımcı olacak. Öte yandan bu işlev, bazı içerikleri beğenmek konusunda çekimser yaklaşan ve birtakım sosyal baskılardan korkan kullanıcılar adına da önemli bir rol üstlenecek.

    Konuya ilişkin detaylı bir şekilde bilgi paylaşan şirket, bu durumun gönderilerinizi kimlerin beğendiğini görmeyi ya da toplam beğeni sayısına göz atmayı etkilemeyeceğini vurguluyor. Beğeniler yalnızca kullanıcının profilinde saklı tutulurken, X’teki içerik üreticilerin beğeni istatistiklerini eskisi gibi görüntülemeye devam edeceği ifade ediliyor.

    Şu anda kapalı bir şekilde test edilen yeni X özelliği üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Beklenen işlevin herkese açık kararlı sürümde ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

    X’in kurucu ortaklarından Jack Dorsey tepki gösterdi

    Profilde “Beğeni” sekmesini kapatma özelliği üzerinde çalışan X, genel anlamda olumlu tepkilerle karşılansa da bazı kullanıcılar bu yeniliği sorguluyor. Bu kullanıcılardan biri de X’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Jack Dorsey oldu.

    Jack Dorsey, Haofei’nin paylaşımının altına yazdığı mesajda bu yeniliğe karşı çıktığını açık bir şekilde ima etti. Söz konusu değişikliğin “Beğeni” ile “Yer işaretleri” arasındaki farkı ortadan kaldırdığını söyleyen Dorsey, “Beğeni” kalıbının başlangıçta “Favori” olduğunu söyledi ve “bundan asla uzaklaşmamalıydık” ifadesine yer verdi.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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