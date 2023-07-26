Worldcoin nedir? Nasıl kayıt olunur? WLD token fiyatı ve özellikleri

Yapay zeka teknolojileri konusunda son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeyi başaran OpenAI, Dall-E ve ChatGPT hizmetleri sayesinde dünya çapında büyük bir çıkış elde etmeyi başardı. OpenAI’nin kurucu ortağı ve CEO’su olan Sam Altman, şimdi ise rotasını kripto para teknolojilerine çevirdi. Altman’ın yarattığı kripto para birimi Worldcoin (WLD) nihayet piyasaya sürüldü. Arkasında geniş bir yatırımcı ekibiyle yola çıkan ve henüz ilk günden dikkat çekici bir popülarite yakalayan WLD, kalabalık bir topluluğa hitap ediyor. Şirket, bu girişimin biyometrikveriler karşılığında kripto tokenları çıkararak küresel bir evrensel temel gelir işlevi görmeyi amaçladığını bildirdi. Peki ya Worldcoin nedir ve ne işe yarar? Sizler için yeni kripto para projesiyle alakalı tüm merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

Worldcoin girişimi, kullanıcılara “yalnızca gerçek bir birey oldukları için” kripto para elde etmelerini sağlıyor. Kullanıcılar irislerini tarayan bir cihaz kullanarak kimliklerini doğruluyor ve bu sayede projeye giriş yapabiliyor. Sonrasında ise kullanıcıların ücretsiz bir şekilde token elde etmelerine olanak tanınıyor.

Worldcoin kripto para birimi, dijital bir para birimi olarak piyasada yer alan diğer popüler kripto paralar olan Bitcoin ve Ethereum gibi seçeneklerden çok daha farklı bir işleyişe sahip olacak. Zira kullanıcılar bunun için yatırım yapmaya herhangi bir şekilde zorlanmadan, “geleceğin para birimini” temsil eden tokenlara son derece basit bir şekilde ulaşma şansına sahip olacak. Sam Altman ve Alex Blania’nın kuruculuğunda hayata geçirilen proje, küresel ekonomiye daha adil erişimi teşvik etmek adına bir tür evrensel temel gelir işlevi haline gelmeyi amaçlıyor.

Worldcoin nedir? Nasıl çalışır?

OpenAI CEO’su Sam Altman tarafından piyasaya sürülen Worldcoin kripto para birimi, “insanları yapay zekadan ayırt etmek” vizyonuyla çevrim içi kimlik sorunlarının üstesinden gelmek ve gelir eşitsizliğini çözmek adına bir araç sağlamayı amaçlıyor. WLD, Orb adı verilen özel bir biyometrik görüntüleme cihazı ile sağlanan bir kişilik kanıtı sistemine ev sahipliği yapıyor. Bu anlamda kimlik bilgisinden yararlanma konusunda WLD’nin diğer kripto para birimleri arasında benzersiz bir bakış açısına sahip olduğunu görmek mümkün. Orb, insan irisinin yüksek çözünürlük kalitesine sahip olan bir görüntüsünü yakalayan ve onu benzersiz bir dijital tanımlayıcı olarak işleyen bir geniş açılı kamera ve telefoto kamerayla çalışarak analizini gerçekleştiriyor.

“Worldcoin nedir?” diye merka edenler için kripto para birimi esas itibariyle son üç yıldır Şili, Norvet, Endonezya, Kenya, Sudan ve Gana gibi ülkelerde test ediliyor. Yıl sonuna kadar ise projenin yein kullanıcıları ücretsiz bir şekilde kullanmaya davet etmek adına 20 ülkedeki 35 şehirde, 1.500 Orb kullanıma sunmayı amaçlıyor.

Sam Altman ve Alex Blania ortaklığında yaratılan projenin bir soru ile başladığı belirtiliyor: “Ya yeni bir dijital jetonun hisselerini gezegendeki herkese ücretsiz olarak dağıtmanın bir yolu olsaydı? Bitcoin ile böyle bir yaklaşım benimsenmiş olsaydı, bireysel güçlendirme üzerinde ne tür bir etkisi olurdu?” Buna cevap arayan ekip, WLD ile karşımıza çıktı ve misyonunu genişletti.

Dünyanın en büyük kimliğini ve finansal kamu hizmetini oluşturarak küresel ekonomiye evrensel erişimi sağlamak için harekete geçen girişimciler, dünyadaki tüm insanların küresel ekonomiye erişmesine katkıda bulunmak adına bu açık kaynaklı sistemi yarattı. Merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan projenin nihai olarak denetimi ve karar verme yetkisinin kullanıcı topluluğuna ait olduğunun da altı çizildi.

Öte yandan WLD’yi destekleyen kişi ve kuruluşların, bu projeyi güçlendirmek adına birlikte çalışan araçlar geliştirdikleri söylendi. Bu araçlardan bir tanesi olan World ID, bir kullanıcının benzersiz kişiliğini ispatlamak da dahil olacak şekilde pek çok önemli, kimliğe dayalı zorluğu çözmeye yardımcı olmak için tasarlanmış, gizliliği ön planda tutan bir dijital kimlik olarak lanse edildi. Yalnızca benzersiz bir birey olduğu için insanlara tamamen ücretsiz bir şekilde dağıtılacak Worldcoin Token’ın bu anlamda dünyada bir ilke imza attığı vurgulanırken, son olarak World App ile birlikte dijital varlıklar, stabil coin’ler ve geleneksel para birimlerini kullanarak küresel olarak ödeme, satın alma ve transferler sağlayan bir uygulama yaratıldı.

Projenin iki kurucu ismi olarak karşımıza çıkan Sam Altman ve Alex Blania, “Worldcoin nedir?” sorusunun cevabını WLD’nin resmi internet sitesi üzerinden şu şekilde açıkladı:

“Üç yılı aşkın bir süre önce, herkesin sahip olduğu yeni bir kimlik ve finansal ağ yaratma hırsıyla Worldcoin’i kurduk; dağıtım bugün başlıyor. Başarılı olursa, Worldcoin’in ekonomik fırsatı büyük ölçüde artırabileceğine, gizliliği korurken insanları çevrimiçi yapay zekadan ayırmak için güvenilir bir çözüm ölçeklendirebileceğine, küresel demokratik süreçleri etkinleştirebileceğine ve sonunda yapay zeka tarafından finanse edilen UBI’ye giden potansiyel bir yol gösterebileceğine inanıyoruz. Worldcoin, gizliliği koruyan bir dijital kimlikten (World ID) ve yasaların izin verdiği durumlarda, yalnızca insan olduğu için alınan bir dijital para biriminden (WLD) oluşur. ABD gibi kuralların daha az net olduğu yerlerde, her ikisinden de daha fazla insanın yararlanabilmesi için adımlar atılacağını umuyoruz. Artık ilk protokol uyumlu cüzdan olan World App’i indirebilir ve payınızı ayırtabilirsiniz. Bir biyometrik doğrulama cihazı olan Orb’u ziyaret ettikten sonra bir Dünya Kimliği alacaksınız. Bu, tamamen gizli kalırken gerçek ve benzersiz bir kişi olduğunuzu çevrimiçi olarak kanıtlamanızı sağlar. Kürelerin küresel dağıtımı hızlanırken, World App ve worldcoin.org’da en yakın olanı bulabilir ve doğrulanacak rezervasyon süresini bulabilirsiniz. Worldcoin, küresel ölçekte uyum sağlama girişimidir, yolculuk zorlu olacak ve sonuç belirsiz olacaktır. Ancak, yaklaşan teknolojik refahı geniş çapta paylaşmanın yeni yollarını bulmak, zamanımızın kritik bir zorluğudur. Bize katılacağınızı umuyoruz.“

Worldcoin sahibi kim? Projenin arkasında kim var?

“Worldcoin nedir?” sorusunun yanıtını arayanlar için, projenin kime ait olduğunu ve arkasında kimlerin yer aldığını bilmekte yarar var. Dikkat çeken bu kripto para projesi, ChatGPT ile adından sıkça söz ettiren OpenAI firmasının CEO’su olan Sam Altman ile Alex Blania tarafından geliştirildi. Ancak merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan proje, küresel dijital ekonomiye katılım sağlamayı ve ulaşmayı genişletmeyi vaat eden geliştiriciler, ekonomistler ve teknoloji uzmanlarından oluşan geniş bir topluluk tarafından desteklenen merkezi olmayan bir açık kaynak protokolüne dayanıyor. Herkesin sahip olduğu bir genel ağ için protokolün ilk temsilcisi Worldcoin Vakfı olarak belirtiliyor.

Protokolün ilk temsilcisi olarak açıklanan Worldcoin Foundation, Worldcoin topluluğunu kendi kendine yeterli bir hale gelene kadar destekleyip büyütmeyi amaçlıyor. Öte yandan projede ademi merkeziyetçilik ön planda tutuluyor. Bununla birlikte projenin arkasında başka isimler de bulunuyor. Daha adil bir ekonomik sisteme genişi hızlandırmak adına faaliyet gösteren küresel bir teknoloji firması olan Tools for Humanity (TFH) projede boy gösteriyor.

Tools for Humanity (TFH), Worldcoin projesinin ilk gelişim aşamasında öncülük eden isimlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. TFH’nin World App sistemini işlettiği belirtilirken, Worldcoin Foundation ile başka herhangi bir şekilde bağlantıya sahip olmadığı ve bu vakıftan tamamen bağımsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulanıyor. TFH’nin ilerleyen süreçte proje için yeni araçlarla karşımıza çıkmaya devam edeceği ifade ediliyor.

Worldcoin hangi ülkelerde var? Türkiye’de var mı?

Worldcoin’in desteklediği ülkeler açıklandı. Projeye doğrudan katılım sağlayabilecek, Orb Operatörü olmak için imkan sağlayan ülkelerin Arjantin, Brezilya, Sili, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Kenya, Meksika, Portekiz, Ispanya, Güney Kore, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Uganda ve Amerika Birleşik Devletleri olduğu belirtiliyor.

Peki ya Türkiye’de Worldcoin’e kayıt olmak mümkün mü? 27 Temmuz 2023 tarihi itibariyle ülkemizde ne yazık ki bir Orb servisi bulunmamaktadır. Fakat World App’in resmi internet sitesinde, Türkiye’nin pre-reserve (ön rezervasyon) olarak geçtiğini belirtmekte yarar var.

Worldcoin’e nasıl kayıt olunur?

Worldcoin’in kayıt işlemi pratik birkaç aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle sisteme giriş yapmak için World App’i indirmeniz gerekiyor. Bu sayede kullanıcılar Worldcoin hesabı oluşturma işlemini başlatabilir; Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital ya da geleneksel para birimlerine bağlı bir dijital cüzdana erişim sağlayabilir. Google Play Store veya Apple App Store üzerinden uygulamayı edinmeniz mümkün.

Bir sonraki aşama ise World ID için hesap açmak olacaktır. Aslında World ID’ye sahip olmadan da World App’i kullanabilirsiniz. Ancak Worldcoin token elde etmek ve diğer dijital para birimlerinden tamamen ücretsiz ibr şekilde pay almak adına kullanıcıların bir Worldcoin Orb’unu ziyaret etmesi ve Orb’da benzersiz kişiliğini doğrulayarak kaydını tamamlaması gerekmektedir. Kullanıcılar, benzersiz kişiliğini belirlemek adına kullanılan iris biyometrisi sayesinde dijital olarak yararlanabilecekleri World ID’ye giriş yapabilir.

World App uygulamasını indirdikten ve bir Orb operatörü sayesinde World ID’ye kayıt olduktan sonra kullanıcılar artık bu sistemden tam anlamıyla yararlanmaya başlayabilir. Ücretsiz bir şekilde Worldcoin Token’ını elde eden kullanıcıların daha sonra Bitcoin ve Ethereum gibi diğer popüler kripto para birimlerinde de çeşitli avantajlara sahip olmalarına imkan sağlanmaktadır.

World ID nedir? World ID nasıl alınır?

Herkes için ücretsiz ve merkezi olmayan bir dijital kimlik elde etme imkanı sağlayan bir kripto para projesi olan Worldcoin’i kullanmak için bir World ID hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bunun için ise kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve dijital hizmetlerden faydalanmaya başlamak adına kullanılabilecek benzersiz bir dijital kimlik olan World ID’ye sahip olmaları gerekiyor. World ID almak için ise Worldcoin’i ziyaret edip bir hesap oluşturmanız, ardından da kimliğinizi doğrulamak için bir göz taraması yapmanız istenmektedir. Göz taraması sayesinde kimliğiniz dolandırıcılar ve olası tehlikelere karşı korunacaktır.

Kimlik doğrulama işlemi tamamlandığında ise artık bir World ID hesabına sahip olacaksınız. Oluşturduğunuz dijital kimliğiniz, benzersiz bir alfasayısal anahtardan ve parmak izinden oluşmaktadır. Parmak iziniz Worldcoin’in kimliğinizi doğrulamak adına kullanacağı özel bir algoritma sayesinde şifrelenmektedir. Bu sistem, dijital hizmetlere ulaşmaya yardımcı olmak için kullanılabilecek güçlü bir kimlik doğrulama aracıdır. Bununla birlikte kullanıcıların online olarak para transferi yapmaları ve dijital ürünler satın almalarına izin verilmektedir.

Dijital dünyada güvenli ve güvenilir bir şekilde kullanıcıların etkileşime girmelerine olanak sağlayan World ID’ye kayıt olmak için şu aşamaları takip etmeniz yeterli olacaktır:

World App uygulamasını indirin. Benzersiz kimliğinizi doğrulayabilecek yerel bir Worldcoin Orb’u bulmak için karşınıza çıkan talimatları takip edin. World ID’niz onaylandıktan sonra dijital kimliğinizi World App üzerinden alın.

World App nedir? Nasıl indirilir? Ne işe yarar?

Worldcoin projesinin mobil uygulaması olarak karşımıza çıkan World App, kullanıcıların tamamen ücretsiz, merkezi olmayan bir dijital kimlik, yani World ID oluşturma ve yönetme imkanına sahip olacakları bir hizmettir. World App’i indirmek için Apple App Store ya da Google Play Store mağazalarından birini ziyaret etmeniz, arama kısmına “World App” yazmanız ve karşınıza çıkan uygulamayı indirip bir hesap oluşturmanız ve son olarak kimliğinizi doğrulamanız gerekmektedir. Kimliğiniz doğrulandıktan sonra ise bir World ID’ye sahip olacaksınız. Peki ya World App’in sunmuş olduğu özellikler neler?

Dijital hizmetlere erişme

Para gönderme ve alma

Ürün ve hizmet satın alma

Oy verme

Güvenlik doğrulaması

Tüm bunların yanı sıra World App sayesinde kullanıcılar kimliğini doğrulamak adına kullanılabilecek benzersiz bir dijital kimliğe sahip olacak. Bu sistemin geleneksel kimlik belgelerine göre çok daha güvenli olduğu öne sürülüyor. Öte taraftan merkezi bir otoritenin yönetiminde olmayan yapısıyla dikkat çeken sistemde, herkesin ücretsiz bir şekilde bu hizmetten faydalanabilmesi ve herhangi bir cihazdan sisteme kolaylıkla ulaşılabileceği belirtiliyor. Öte taraftan World ID’nin oldukça esnek bir kullanıma sahip olduğu söyleniyor. Hizmetten farklı amaçlarda yararlanmak mümkün kılınıyor.

Orb nedir? Ne işe yarar? Nasıl çalışır?

“Worldcoin nedir?” diye düşünenler için bir dönem önemli nokta ise Orb olarak biliniyor. Projenin bir parçası olarak karşımıza çıkan Orb, insanların gözlerinden biyometrilerini kullanarak kimliklerini doğrulamayı amaçlıyor. Bir göz taraması cihazı kullanılarak çalışan sistemde kullanıcılar, göz taraması cihazına bakar ve cihaz kullanıcının gözündeki benzersiz özellikleri tarar. Kullanıcıların kimliği, Worldcoin’in veri tabanında saklanır. Öte taraftan kripto para biriminin kullanımına izin vermek adına da bu verilerden yararlanılır.

Peki ya Orb ne işe yarar? Sistemin faydalarından bir tanesi, tüm bireylerin tamamen bedava bir şekilde dijital kimlik sağlayarak finansal erişimine katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda insanların kimliklerini daha güvenli biçimde doğrulamasına olanak tanıyarak internetten dolandırıcılık faaliyetlerinin de azalmasına yardım eder. Ayrıca insanların dijital ortamlarda daha fazla kontrol sahibi olabilmelerine de kapı aralanmaktadır

Ancak elbette ki Orb’un bazı dezavantajları da yer alıyor. Bu sistem, kullanıcıların gözlerinden biyometrilerini toplayarak, kullanıcıların gizliliğini ihlal etme riski taşımaktadır. Kullanıcının kimliklerini kontrol etmek için kullanılarak, temel haklarını ihlal etmeleri potansiyeli de bulunmaktadır. Öte taraftan projenin merkezi bir otorite tarafından kontrol edilmesi, kullanıcıların dijital ortamlardaki kontrolünü azaltma riskine de sahiptir.

Worldcoin Orb Operatörü nedir? Orb Operatörü nasıl olunur? Operatör olmanın avantajları neler?

Projenin temel parçalarından biri olarak karşımıza çıkan Worldcoin Orb Operatörü, bireylerin gözlerinden biyometrilerini kullanarak kimliklerini doğrulayan bir göz tarması cihazı olan Orb’u kullanan kişilere verilen isimdir. Operatörler, Worldcoin’in veri tabanında saklanan kullanıcı kimliklerini doğrularak ve kullanıcıların kripto para birimini kullanmalarına imkan sağlayarak projenin gelişimine katkıda bulunmaya yardımcı olur.

Peki ya Worldcoin Orb Operatörü nasıl olunur? Bunun için Worlcoin’in internet sitesini ziyaret edip başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Ardından bir değerlendirme süreci ile karşılaşacaksınız. Bu süreçte kimliğiniz, teknik becerileriniz ve Worldcoin’in misyonuna olan bağlılığınız değerlendirilir. Orb Operatörü olma şartları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor:

18 yaşından büyük olmanız gerekir.

İyi bir iletişim becerisine sahip olmanız önemlidir.

Teknik becerilere sahip olmanız aranır.

Worldcoin’in misyonuna olan bağlı olmanız istenir.

Orb Operatörü olmanın avantajları arasında ise projenin misyonuna katkıda bulunmanın yanı sıra ücretsiz kripto para kazanma, dünya çapında topluluk üyeleriyle etkileşim kurma ve yeni beceriler öğrenerek kendinizi geliştirme gibi ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

WLD token nedir? Ne işe yarar?

Worldcoin’in yerel kripto para birimi olarak karşımıza çıkan WLD token, sistemin göz taraması cihazı olan Orb’u kullanarak kimliklerini doğrulayan kullanıcılar tarafından ödül olarak verilmektedir. Bu token, projenin platformunda çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Token’ın esnek bir kullanım alanı bulunmaktadır.

Worldcoin projesinin kripto para birimi WLD token pek çok avantaja sahiptir. Bu avantajların başında, dünya çapında anında ödeme yapma fırsatı yer almaktadır. Kullanıcılar diledikleri gibi para transferi gerçekleştirebilir. Öte yandan kullanıcıların yine bu token sayesinde ürün ve hizmetler satın almalarına izin verilir. Kripto para birimleri arasında takas imkanı da vaat eden sistemde, ayrıca Worldcoin’in platformunda stake etmek ve proje yönetimine dahil olmak gibi avantajlar da karşımıza çıkmaktadır.

WLD token’ın temel amacı, Worldcoin projesinin dikkat çeken misyonunu desteklemek olarak belirtiliyor. Bu token sayesinde kullanıcılar farklı avantajlara sahip olabilir. İlerleyen süreçte WLD’nin ayrıcalıkları daha da genişletilebilir.

WLD token fiyatı ve geleceği

Worldcoin’in kripto para birimi WLD token, 27 Temmuz Perşembe günü itibariyle 2.28 dolar karşılığında listeleniyor. Ancak bu rakamlar günün ilerleyen saatlerinde ve önümüzdeki günlerde değişkenlik içerebilir.

Peki ya WLD token fiyatı artacak mı? Elbette ki bununla alakalı bir tahminde bulunmak güç. Worldcoin projesinin temel taşlarından biri olan WLD, projenin geleceği açısından oldukça kritik bir önem arz ediyor. Beklentilere göre projenin başarılı olması ve insanlar arasında daha yaygın bir hale gelmesi ile birlikte WLD’nin değeri artış gösterebilir. Fakat tam tersi bir durumda, fiyatların aşağı çakılması da mümkündür. Öte taraftan kullanıcılar arasında token’ın benimsenme oranı da büyük bir rol üstlenmektedir.

WLD token fiyatı ile ilgili bir diğer önemli nokta ise hiç şüphesiz ki kripto para piyasanın genel istikrarı olarak belirtilebilir. Piyasada genel anlamda bir düşüş ile karşılaşılması durumda, bu durumdan pek çok kripto para gibi WLD’nin de etkilenmesi mümkün olabilir. İnsanların kripto paralara olan ilgisinin azalması, Worldcoin adına büyük bir tehdit unsuru haline gelebilir. Fakat piyasanın ivmelenmesiyle birlikte, WLD’de de yine aynı şekilde artışla karşılaşılabilir.

Worldcoin güvenilir mi?

“Worldcoin nedir ve ne işe yarar?” sorularının cevaplarına yanıt getirdikten sonra, projeye dair bir diğer merak edilen konu olan “Worldcoin güvenilir mi?” sorusunun da yanıtını arayacağız. Öncelikle bu projeye dair bazı güvenlik endişeleri yer almaktadır. Bu endişelerin en başında, Worldcoin’in kullanıcıların gözlerinden biyometrilerini toplayarak, kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atma potansiyeli gelmektedir. Sam Altman ve ekibinin bu endişeyi nasıl ortadan kaldıracağı ise şimdilik büyük bir merak konusu.

Worldcoin ile ilgili bir diğer önemli endişe ise projenin kullanıcıların kimliklerini kontrol etmek için kullanılarak, insanların temel haklarını ihlal etme riski olarak karşımıza çıkıyor. Proje ekibi bunun için kullanıcıların iznini alarak hareket ediyor. Aynı zamanda kullanıcı kimliklerini kontrol etmek adına tercih edilebilecek olan bu sistemin şeffaf bir şekilde oluşturulduğunun altı çiziliyor.

Peki ya Worldcoin ile ilgili güvenlik endişeleri nasıl ortadan kalkacak? İlerleyen süreçte projenin başarılı bir hale gelmesi ve kullanıcı sayısının artması ile birlikte muhtemelen endişeler de yavaş yavaş yok olacaktır. Fakat projenin başarısız olması, mevcut kullanıcılar için daha fazla tedirginliğe sebep olabilir.

Sonuç

OpenAI kurucusu Sam Altman’ın yeni kripto para projesi şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bu içeriğimizde sizler için “Worldcoin nedir?” sorusunun yanıtı detaylı bir şekilde açıkladık. Şeffaf bir şekilde yaratılan bu sistem, genel anlamda pek çok kişi tarafından olumlu ve yenilikçi bulunmaktadır. Ancak yine de yukarıda da söz ettiğimiz gibi projeye dair endişelerin mevcut olduğunun da altını yeniden çizmekte yarar.

Worldcoin projesine katılmak için sistemin avantajları ve dezavantajlarını detaylı bir şekilde analiz etmenizde yarar olacaktır. Projenin ne kadar başarılı olacağı ve bir geleceğe sahip olup olmayacağı şu anda pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ancak tüm bu soruların yanıtını elbette ki zaman gösterecek.