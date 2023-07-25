OpenAI kurucusu Sam Altman’dan kripto para hamlesi: Worldcoin

Son dönemlerde teknoloji dünyasına adeta yeni bir yön vermeyi başaran OpenAI şirketinin kurucu ortağı ve CEO’su Sam Altman, Worldcoin projesinin bir parçası olan WLD kripto para biriminin resmi lansmanını duyurdu. Açıklanan bilgilere göre bu yeni kripto para, girişimin sistemine retinalarını kayıt eden kişilere ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

Projenin kurucu isimleri arasında yer alan Sam Altman ve Alex Blania tarafından paylaşılan bir mektupta, projenin “yeni bir kimlik ve herkes tarafından kontrol edilen bir finansal ağ yaratmayı amaçladığı” ifade edildi. Projenin odak noktalarından bir tanesinin ise “internette insanları yapay zekalardan ayırmanın güvenli bir yolunun yaratılması” olarak belirtiliyor.

Worldcoin projesi nedir?

Worldcoin’in “gizliliği korumaya, küresel bir demokratik sürecin kilidini açmaya ve sonunda yapay zeka tarafından finanse edilen evrensel bir temel gelire giden yolu açmaya” hizmet ettiği aktarıldı. Bu son madde, Sam Altman tarafından yapay zekanın piyasada kitlesel olarak benimsenmesinin etkilerini azaltmanın bir yolu olarak işaret edildi. Yeni kripto para birimi, kullanıcıların gizliliğini korumaya odaklanan bir dijital kimlik olan World ID’den ve yasaların izin verdiği yerlerde, “bir kişiye yalnızca insan olduğu için verilen” bir dijital para biriminden oluşuyor. Öte yandan halihazırda mevcut bir dijital cüzdan uygulaması World App de karşımıza çıkıyor.

Açıklanan bilgilere göre WLD’nin dağıtımı, retinanızın bir biyometrik doğrulama cihazı olan Orb’a kayıt edilmesi ile bağlantılı bir şekilde çalışıyor. Kullanıcıların insan olduğunu kanıtlayan retina kaydı yapıldığında World ID oluşturuluyor ve kripto para kullanıcılara gönderiliyor. Şu anda dünya çapında hizmet vermeye başlayan WLD için bir tarih randevusunda bulunmak ve cihazın bulunduğu yere şahsen ziyaret etmek gerekiyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, dijital kimlik ve kripto para projesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, Worldcoin’i “küresel ölçekte bir uyum sağlama girişimi” olarak nitelendirdi. Aynı zamanda bu projenin zorlu bir yolculuğa sahip olacağını ve şimdilik sonucunun belirsiz olduğunu dile getirdi. Başlangıçta Worldcoin, bir beta test sürümü sırasında 2 milyondan fazla kullanıcıdan bilgi topladı. Şimdi ise proje retina tarama operasyonlarını 20 ülkede 35 şehre genişleteceğini duyurdu.