Windows 11 duyuruldu! İşte gelen yenilikler ve bilmeniz gerekenler…

Microsoft, merakla beklenen yeni işletim sistemi sürümü Windows 11‘i resmi olarak duyurdu. İlk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya’da kullanıma sunulan Windows 11, bugün (5 Ocak 2021) itibariyle resmî olarak herkesin kullanımına sunuldu.

Daha önce Windows 10 sürümünün tam sürüm olarak çıkan son işletim sistemi sürümü olduğu konusunda sinyaller veren şirket, pandemi sonrası bu fikrini değiştirmiş ve bilgisayar sektörüne tekrar odaklanacağına işaret etmişti. Şimdi ise yeni işletim sistemi sürümü olan Windows 11 ile bilgisayar sektörüne ve Surface marka cihazlarına ivme kazandıracak gibi görünüyor.

Windows 11 ile birlikte tamamen yenilenen kullanıcı arayüzünün yanı sıra, daha iyi performans ve daha iyi bir güvenlik altyapısı üzerinde durulduğunu söyleyebiliriz.

Windows 11 özellikleri: Neler yeni?

Windows 11 ile birlikte gelen yeni özelliklerden bazılarını şöyle sıralamak mümkün:

Windows sürümlerinde standart hale gelen ve ekranın sol alt kısmında yer alan “Başlat” menüsünün, konumu açısından artık tarih olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Windows 11 ile birlikte bu “Başlat” menüsü ve görev çubuğu macOS’tekine benzer şekilde ekranın alt orta kısmında yer alıyor.

menüsünün, konumu açısından artık tarih olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki Windows 11 ile birlikte bu “Başlat” menüsü ve görev çubuğu macOS’tekine benzer şekilde ekranın alt orta kısmında yer alıyor. Daha önce Başlat menüsü üzerinden açılan bileşenler ekranının da neredeyse tamamen yenilendiğini görmek mümkün. Öyle ki ekranın yan kısmında açılan yeni bileşen ekranında tüm içeriklere ve kısayollara kolay bir şekilde erişim sağlanabiliyor.

Windows 11 ile birlikte kullanıcıları daha sade ve daha modern bir kullanıcı arayüzünün beklediğini söyleyebiliriz. Yenilenen Ayarlar ekranı, sık kullanılan özelliklere daha kolay erişim ve navigasyon kolaylığı gibi çeşitli kullanıcı-odaklı iyileştirmeler yapılmış durumda.

beklediğini söyleyebiliriz. Yenilenen Ayarlar ekranı, sık kullanılan özelliklere daha kolay erişim ve navigasyon kolaylığı gibi çeşitli kullanıcı-odaklı iyileştirmeler yapılmış durumda. Sade ve modern arayüz ile uyumlu olacak şekilde sakin ve modern yeni bildirim ve uyarı sesleri de dikkat çeken yenilikler arasında yer alıyor.

Windows 11 ile birlikte gelen yeni duvar kağıtları da yeni işletim sistemi sürümünün en çok sevilen özelliklerinden biri. Çoklu ekranlarda da oldukça sık durduğunu söylemek mümkün.

Windows 11’de oyuncular için de bir dizi yenilikler bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise yeni “Direct Storage” özelliği olarak göze çarpıyor. Bu yeni özellik, grafik kartlarının merkezi işlemciye uğramadan doğrudan depolama sürücülerine erişim imkanı veriyor. Bu da oyunlardaki yükleme sürelerinin önemli ölçüde düşmesini sağlıyor.

özelliği olarak göze çarpıyor. Bu yeni özellik, grafik kartlarının merkezi işlemciye uğramadan doğrudan depolama sürücülerine erişim imkanı veriyor. Bu da oyunlardaki yükleme sürelerinin önemli ölçüde düşmesini sağlıyor. Microsoft Store da baştan aşağı yenilenen kısımlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda artık Microsoft mağazası herhangi bir kesinti yapılmadan üçüncü parti uygulamaların satışına da izin veriliyor. Bu da geliştiriciler için oldukça iyi bir haber diyebiliriz.

Bu temel yeniliklerin yanı sıra yeni arayüz değişiklikleri ve diğer birçok yenilik de Windows 11’de keşfedilmeyi bekliyor.

Windows 10 kullanıcıları ücretsiz olarak Windows 11’e geçiş yapabilecek

Windows 11’in bazı Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz olduğunu da belirtmek gerekiyor. Sistem gereksinimlerini karşılayan mevcut Windows 10 kullanıcıları, bugünden itibaren işletim sistemlerini ücretsiz olarak Windows 11’e yükseltmeye başlayabilecekler.

Windows 10 kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar da Ekim 2025’e kadar Windows 10 güncellemesi almaya devam edecek.

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