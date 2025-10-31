Windows 11 PC’lerde Görev Yöneticisi krizi: Güncelleme uygulamayı çoğaltıyor

Reklam

Microsoft'un isteğe bağlı KB5067036 Windows 11 güncellemesi, Görev Yöneticisi uygulamasında kapatma tuşunu bozan ve uygulamanın kendini çoğaltarak sistem kaynaklarını tüketmesine neden olan bir hataya yol açtı.

Hata özellikle Görev Yöneticisi'ni sık kullanan PC'lerde performansı düşürürken, Microsoft henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kullanıcılar, Görevi Sonlandır düğmesi veya Komut İstemi komutu ile çalışan uygulamaları kapatarak soruna geçici bir çözüm bulabiliyor.

Windows 11 kullanıcılarının sıklıkla başvurduğu araçlardan biri olan Görev Yöneticisi, Microsoft’un yayınladığı son isteğe bağlı güncelleme olan KB5067036 ile sorun yaşamaya başladı. Reddit platformundaki kullanıcı raporları ve Windows Latest’in haberine göre, söz konusu güncellemedeki bir hata, Görev Yöneticisi’ni kapatma teşebbüslerinde uygulamanın kendini çoğaltmasına yol açıyor.

Kapatma tuşu işe yaramıyor, CPU yükü artıyor

Hata, uygulamanın sağ üst köşesindeki “X” kapatma düğmesinin işlevini bozuyor. Kullanıcılar uygulamayı kapatmaya çalıştıklarında Görev Yöneticisi tam olarak kapanmıyor, arka planda çalışmaya devam ediyor. Kullanıcıların yazılımı tekrar tekrar açıp kapatma girişimleri ise sistemde birden fazla uygulamanın üst üste açılmasına neden oluyor.

Reklam

Arka planda çalışan çok sayıda Görev Yöneticisi örneği ise merkezi işlem birimi (CPU) ve rastgele erişimli bellek (RAM) kaynaklarını tüketerek bilgisayar performansını olumsuz etkiliyor.

KB5067036 sürüm notları, güncellemenin Görev Yöneticisi’nde bazı uygulamaların kendi süreçleriyle doğru gruplandırılamaması sorununu düzelttiğini belirtiyor. Ancak Microsoft, ortaya çıkan yeni hatayı şu an için henüz kabul etmedi. Şirket, hâlâ güncelleme ile ilgili “şu anda herhangi bir sorunun farkında olunmadığını” söylüyor. Windows Latest, daha fazla bilgi almak için Microsoft’a ulaştıklarını belirtti.

Geçici çözüm yolları

Neyse ki, can sıkıcı sorun için geçici çözümler bulundu. Kullanıcılar, “X” tuşu yerine uygulama içindeki “Görevi Sonlandır” düğmesini kullanarak çalışan Görev Yöneticisi işlemlerini tek tek kapatabiliyor. Daha kapsamlı bir çözüm isteyenler ise Windows 11 Komut İstemi’ni açıp “taskkill /im taskmgr.exe /f” komutunu çalıştırarak tüm Görev Yöneticisi pencerelerini tek seferde sonlandırabiliyor.

Güncelleme kaosu sürüyor

28 Ekim’de isteğe bağlı bir yama olarak piyasaya sunulan KB5067036 güncellemesi, başlangıçta yeni bir Başlat menüsü, renkli pil simgeleri ve Dosya Gezgini’nde yeni bir Önerilenler akışı gibi tasarım iyileştirmeleri getiriyordu. Ayrıca güncelleme ile kullanıcıların Başlat menüsündeki güç seçeneklerinden “Güncelle ve Kapat” komutunu kullandıklarında bilgisayarın kapanması sağlanmıştı.

Ancak Ekim 2025, Windows 11 için sorunlu bir ay oldu. Şirketin 14 Ekim’de gönderdiği “Patch Tuesday” güncellemesi, LocalHost bağlantılarında sorunlara neden olmuştu; Windows Kurtarma Ortamı (WinRE) da aynı güncelleme sonrasında klavye ve fare kullanılamadığı için işlevsiz hale gelmişti.