Xiaomi’den Android 17 sürprizi: HyperOS 4 yerine HyperOS 3.3 mü geliyor?

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Xiaomi'nin Android 17 güncellemesinde beklenmedik bir isim değişikliğine gidebileceği iddia ediliyor.

Sızdırılan mühendislik kodlarında HyperOS 4 yerine HyperOS 3.3 sürümünün ismi net şekilde görülüyor.

Geliştirilmekte olan bu yeni güncellemenin eski MIUI kalıntılarını tamamen temizlemesi ve sistem hızını artırması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Android 17 tabanlı yeni kullanıcı arayüzü ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Dünya genelinde pek çok kullanıcı HyperOS 4 yazılımını beklerken, şirketin mühendislik testlerinde şaşırtıcı veriler sızdırıldı.

Ortaya çıkan son raporlar, Xiaomi’nin bu yıl HyperOS 4 güncellemesi yerine bir ara sürümle karşımıza çıkacağına işaret ediyor. İddialara göre şirket, şu anda HyperOS 3.3 sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Yeni güncelleme, Xiaomi 17 ve 17 Ultra kodlarında ortaya çıktı

Gizmochina’nın haberine göre şirketin çok yakında piyasaya sürülecek amiral gemisi cihazları olan Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra sırasıyla OS3.0.330.11.XPCCNXM ve OS3.0.330.8.XPACNXM kodlarıyla tanımlanan dahili sürümlere sahip olacak.

Ortaya çıkan bu veriler, işletim sisteminin Android 17 tabanlı olduğunu doğruluyor. Fakat ilginç bir şekilde, bu dönem için beklenen Xiaomi’nin özelleştirilmiş arayüzünün dördüncü sürümünden, yani HyperOS 4’ten hiç bahsedilmiyor.

Elbette ki bunlar geliştiriciler ve mühendisler için hazırlanmış test sürümleri olduğundan dolayı halka açık sürümden önce isim değişikliği olasılığı hala mevcut. Yine de bu güncelleme uyumlu cihazların kullanıcıları için önemli düzenlemeler ve değişiklikler getirmeyi vaat ediyor.

HyperOS 3.3’ten neler bekleniyor?

İddialara göre yeni HyperOS güncellemesi ile birlikte gelecek yenilikler arasında kişisel yapay zeka, arayüzde yeni tasarım unsurları ve “Liquid Glass” görsel konseptinin daha derin entegrasyonu yer alıyor.

Xiaomi ayrıca işletim sistemini daha çevik hale getirmek, önceki sürümlere kıyasla daha hızlı yanıtlar ve daha akıcı gezinme sağlamak için dahili optimizasyonlara odaklanıyor.

Şirketin bunu başarmak için kullanım dışı bırakılan MIUI’nin bazı bileşenlerini ortadan kaldırması bekleniyor. Fakat şimdilik Xiaomi’den bu konuda resmi bir açıklama gelmediğini belirtmekte fayda var.