Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 için çalışmaları hızlandırdı

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Samsung, One UI 9 test sürecine yeni Galaxy modellerini dahil etti.

Test edilen yeni cihazlar arasında Galaxy A15 5G, A27, A36 ile Tab S10 Lite ve Tab A11 yer alıyor.

One UI 9'un resmi tanıtımının 22 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde yapılması planlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 17 işletim sistemini temel alan yeni One UI 9 arayüzü için test kapsamını genişletti. Şirket son olarak Beta testlerine popüler bazı bütçe dostu akıllı telefon ve tablet modellerini dahil etti. Ortaya çıkan son raporlar, geliştirme sürecinin planlanan takvime uygun bir şekilde ilerlediğini gözler önüne seriyor.

Samsung tarafından geliştirilen yeni One UI sürümü, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve sistem kararlılığını artırmaya odaklanıyor. Bunun yanı sıra sisteme bir dizi ilgi çekici yeni özellik de ekleniyor. Güncellemenin merak edilen tüm detaylarının yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak duyurulması bekleniyor.

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Galaxy A ve Tab serileri One UI 9 testlerine dahil edildi

SammyGuru’dan gelen bilgilere göre Samsung, One UI 9’un testlerini genişletmeye devam ediyor. Marka, Android 17 tabanlı arayüz için geliştirme programına yeni cihazlar ekledi. Dahili sürümlerle tanımlanan modeller arasında şu akıllı telefon ve tabletler yer alıyor:

Galaxy A15 5G: A276BXXU2BZG4

A276BXXU2BZG4 Galaxy A27: A156BXXUAFZG2

A156BXXUAFZG2 Galaxy A36: A366BXXUADZG1

A366BXXUADZG1 Galaxy Tab S10 Lite: X406BXXU5DZG1

X406BXXU5DZG1 Galaxy Tab A11: X135FXXU4CZG1

Başlangıçta bu yazılımlar yalnızca “B” harfiyle tanımlanan küresel varyantlar için bulundu. Fakat önümüzdeki haftalarda diğer bölgesel modeller de dahil edilecek. Tablet segmentinde ise yazılım, hücresel bağlantıya sahip sürümler için listeleniyor.

Modeller, Temmuz 2026 güvenlik yamasını kullanıyor; bu da yeni yazılımın geliştirme sürecinin devam ettiğini ve yakında halka sunulacağını gösteriyor. Birçok yeni özellik getiren One UI 8.5’in aksine One UI 9’un daha çok kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanması bekleniyor.

Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım başladı

Samsung’un arayüzün görsel tutarlılığını iyileştirmesi, bulanıklık efektlerini geliştirmesi ve sistem genelinde animasyonları daha akıcı hale getirmesi planlanıyor. One UI 9’un resmi tanıtımının bir sonraki Londra’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde gerçekleşeceğini hatırlatmakta fayda var.

Bu sunumda Samsung, giyilebilir cihazlara ek olarak yeni katlanabilir cihazlarını da tanıtacak. Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra ve Flip 8 modelleri nihayet sahneye çıkacak. Bu cihazların yeni arayüz sürümüyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.