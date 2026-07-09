Android 17 tabanlı HyperOS 3.3 Beta çok sayıda yenilikle geliyor

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Xiaomi, Android 17 tabanlı HyperOS 3.3'ün Beta aşamasına haftaya başlıyor.

Güncelleme, sistem genelinde daha akıcı animasyonlar ve gelişmiş yapay zeka araçları sunacak.

Güncellemenin kararlı sürümünün yılın son çeyreğinde genel kullanıma açılması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Android 17 işletim sistemini temel alan HyperOS 3.3 Beta sürümü için kollarını sıvadı. Gelecek hafta geliştiricilerin kullanımına sunulması beklenen yeni güncelleme için geri sayım başladı. Yazılım, cihazların donanım potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak önemli dokunuşlara ev sahipliği yapacak.

Ortaya çıkan son söylentilere göre Xiaomi’nin tescilli arayüzünün Beta sürümü Çin, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Hindistan ve küresel çapta Xiaomi 17, 17 Ultra ve 15T Pro modelleri için önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte kullanıma sunulabilir.

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Yeni HyperOS güncellemesi neler sunacak?

HyperOS 3.3 güncellemesi her ne kadar Android 17 işletim sisteminin son sürümüne dayanmasına rağmen, iddialara göre yenilik açısından pek de zengin olmayabilir. Fakat yine de güncellemenin tatmin edici bazı dokunuşlar ortaya koyacağı tahmin ediliyor.

Henüz piyasaya sürülmemiş HyperOS 4’ün aksine bu güncellemenin Xiaomi tarafından geçici bir adım olarak değerlendirildiği öne sürülüyor. Yazılımın, HyperOS 3.1’de gördüğümüz özellikleri korurken Android 17 API’sini entegre etmeye odaklanması bekleniyor.

Bununla birlikte performans ve istikrar iyileştirmelerinin yanı sıra sistem düzeyinde diğer yenilikleri de beraberinde getirmesi oldukça muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Piyasadaki söylentiler, Xiaomi’nin HyperOS 4’ü Çin pazarı için Ağustos ayında piyasaya sürebileceğini ve küresel sürümün ise Eylül ayında yayınlanmasının beklendiğini gösteriyor.

Gizmochina’nın aktardığı detaylara göre bu sürüm, sistemin görsel görünümüne yenilikler getirecek. Hatta Apple’ın çok konuşulan Liquid Glass arayüzüne benzer bir tasarım dilini de benimseyecek.

Güncellemenin ilk kez Ekim ortasında piyasaya sürülmesi beklenen Xiaomi 18 serisinde görülmesi ve sonraki aylarda daha eski cihazlara ulaşması bekleniyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, Xiaomi’nin HyperOS 4 yerine HyperOS 3.3 üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Şirketin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği şimdilik bir merak konusu…