Samsung 5 uygun fiyatlı telefonu için Android 17 / One UI 9 testlerine başladı

- Samsung bugün Galaxy M15, M34, M35, M36 ve M56 için One UI 9.0 çalışmalarına hız verdi.
- Yeni arayüz güncellemesi Android 17 işletim sistemini temel alıyor.
- Şirketin dahili test sunucularında ilgili modellere ait yeni yazılım kodları bulundu.
- Güncellemenin kararlı sürümünün dağıtım sürecinin yılın son çeyreğinde kademeli olarak başlaması bekleniyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 9.0 arayüzü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Google’ın yeni Android 17 işletim sistemini temel alan bu yazılım, çok yakında kararlı sürümüyle Galaxy telefonlarda kullanıma sunulacak. Son günlerde şirket, güncellemenin test sürümünü hızlandırarak nihai versiyon için kolları sıvamış görünüyor.
Sistemin yeni sürümünü geçtiğimiz günlerde Galaxy A57 sunucularında tespit edilmişti. Şimdi ise Samsung, oldukça popüler orta segment telefonlar olan Galaxy M15, M34, M35, M36 ve M56 modelleri için güncelleme üzerinde çalışmaya başladı. İşte detaylar…
One UI 9’un kararlı sürümü yolda
Tarun Vats, Samsung sunucularında 5 telefonda One UI 9.0’ın test edildiğini açıkladı. Beta test kullanıcıları için halka açık sürüm henüz yayınlanmadı. Fakat şirket içi geliştirme, Güney Koreli şirketin sistemi herkese sunmayı hızlandırmak istediğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.
Listelenen cihazlar arasında Galaxy M34 öne çıkıyor. Zira bu model One UI 5 ile piyasaya sürüldüğünde son Android güncellemesini alacak. Öte yandan Galaxy M36, Samsung’un yeni politikası kapsamında One UI 9.0’a ek olarak dört güncellemeden daha faydalanacak.
Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8 ile birlikte One UI 9.0’ın da 22 Temmuz’da Londra’da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulması bekleniyor.
One UI 9 alacak Samsung telefonlar
İddialara göre Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini şu modeller için yayınlayacak:
Galaxy S serisi
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Flip 8
- Galaxy Z Fold 8
- Galaxy Z Fold 8 Ultra
- Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
Galaxy A serisi
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A37
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A07 (LTE+5G)
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab Active 5
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M16
- Galaxy M06
- Galaxy M55
- Galaxy M15
- Galaxy M54 5G
- Galaxy M34
Galaxy F serisi
- Galaxy F56
- Galaxy F36
- Galaxy F16
- Galaxy F06
- Galaxy F55
- Galaxy F15
- Galaxy F34
Galaxy XCover serisi
- Galaxy Xcover 7
Son olarak Android 17 tabanlı One UI 9 alamayacak Samsung modelleri listesine de göz atabilirsiniz.