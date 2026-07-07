Samsung 5 uygun fiyatlı telefonu için Android 17 / One UI 9 testlerine başladı

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Samsung bugün Galaxy M15, M34, M35, M36 ve M56 için One UI 9.0 çalışmalarına hız verdi.

Yeni arayüz güncellemesi Android 17 işletim sistemini temel alıyor.

Şirketin dahili test sunucularında ilgili modellere ait yeni yazılım kodları bulundu.

Güncellemenin kararlı sürümünün dağıtım sürecinin yılın son çeyreğinde kademeli olarak başlaması bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 9.0 arayüzü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Google’ın yeni Android 17 işletim sistemini temel alan bu yazılım, çok yakında kararlı sürümüyle Galaxy telefonlarda kullanıma sunulacak. Son günlerde şirket, güncellemenin test sürümünü hızlandırarak nihai versiyon için kolları sıvamış görünüyor.

Sistemin yeni sürümünü geçtiğimiz günlerde Galaxy A57 sunucularında tespit edilmişti. Şimdi ise Samsung, oldukça popüler orta segment telefonlar olan Galaxy M15, M34, M35, M36 ve M56 modelleri için güncelleme üzerinde çalışmaya başladı. İşte detaylar…

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One UI 9’un kararlı sürümü yolda

Tarun Vats, Samsung sunucularında 5 telefonda One UI 9.0’ın test edildiğini açıkladı. Beta test kullanıcıları için halka açık sürüm henüz yayınlanmadı. Fakat şirket içi geliştirme, Güney Koreli şirketin sistemi herkese sunmayı hızlandırmak istediğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Listelenen cihazlar arasında Galaxy M34 öne çıkıyor. Zira bu model One UI 5 ile piyasaya sürüldüğünde son Android güncellemesini alacak. Öte yandan Galaxy M36, Samsung’un yeni politikası kapsamında One UI 9.0’a ek olarak dört güncellemeden daha faydalanacak.

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8 ile birlikte One UI 9.0’ın da 22 Temmuz’da Londra’da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

One UI 9 alacak Samsung telefonlar

İddialara göre Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini şu modeller için yayınlayacak:

Galaxy S serisi

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Flip 7 ve Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy A serisi

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A07 (LTE+5G)

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy Tab Active 5

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M16

Galaxy M06

Galaxy M55

Galaxy M15

Galaxy M54 5G

Galaxy M34

Galaxy F serisi

Galaxy F56

Galaxy F36

Galaxy F16

Galaxy F06

Galaxy F55

Galaxy F15

Galaxy F34

Galaxy XCover serisi

Galaxy Xcover 7

Son olarak Android 17 tabanlı One UI 9 alamayacak Samsung modelleri listesine de göz atabilirsiniz.