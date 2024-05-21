Windows 11, Copilot+ ile “yapay zeka devrimi” yaşıyor

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için devrim niteliğinde sayılabilecek Copilot+ ile karşımıza çıktı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre bu yaz satışa çıkacak Copilot+ bilgisayarlar, Windows 11’de yeni bir dönem başlatacak. Şirketin popüler işletim sistemi, bu sayede birbirinden ilgi çekici yapay zeka özellikleriyle güçlendirilecek.

Şirketten gelen bilgilere göre bir bilgisayarın “Copilot+” olarak etiketlenmesi için en az 45 TOPS gücüne sahip bir NPU içermesi gerekiyor. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon X çipleri bunun için uygun bir işlemciyken, gelecek aylarda Intel ve AMD’den de Copilot+’ı destekleyecek çiplerin piyasaya sunulacağı belirtiliyor.

Copilot+ neler vaat ediyor? İşte özellikleri

Windows 11 işletim sistemine bir dizi ilgi çekici yapay zeka özelliği getirecek Copilot+’ın öne çıkan özellikleri sıralandı. Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre bu cihazlar, bilgisayarınızda gördüğünüz ve hatta arka planda çalışan her bilgiyi hatırlayarak yaptığınız her şeyi doğal dili kullanarak aramanıza imkan tanıyan Recall özelliğiyle dikkat toplayacak.

Bilgisayardaki tüm uygulamalarda rahatlıkla çalışacak bu işlev, üretkenlik konusunda kullanıcılara “sınıf atlatmayı” vaat ediyor. Peki ya bu özellik tam olarak ne anlama geliyor? Basit bir şekilde örnek vermek gerekirse, bilgisayarınızda aradığınız bir sohbet ya da içeriği artık saatler boyunca aramanıza gerek kalmayacak. Örneğin haftalar evvel okuduğunuz bir web sayfasını yapay zekaya sorarak saniyeler içinde öğrenmeniz mümkün hale gelecek.

Bunun yanı sıra şirket, Copilot+’ı destekleyen modellerde buluta bağlanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak cihazda yerel bir şekilde herhangi bir canlı ya da önceden kaydedilmiş ses veya videoyu 40’ın üzerinde dilden İngilizce’ye çevirmeye yardımcı olacak. Windows Studio için daha gelişmiş efektler sunan şirket, aydınlatma koşullarını otomatik bir şekilde iyileştirecek.

Şirket yine buluta bağlanmadan cihazdan yerel olarak görüntü ve metin oluşturabileceğinizi vurguluyor. Cocreator’un artık yanınızda çizim yapabileceği ve size ihtiyaç duyduğunuzda sanatsal birtakım öneriler sunabileceği ifade ediliyor.

Ayrıca Copilot+’ı destekleyen bilgisayarların yeni bir varsayılan Windows 11 duvar kağıdı ile geleceği görülüyor. Bu duvar kağıdı, Windows 11 ile Copilot simgelerinde yer alan renklerin karışımıyla karşımıza çıkıyor.

Copilot+ destekli ilk bilgisayarlar Haziran ayında çıkacak

Microsoft’un açıklamasına göre Copilot+ yapay zeka bilgisayarları için bir dönüm noktası olacak. Copilot+’ı destekleyen ilk cihazların Haziran ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor. Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo ve Samsung markalarının 18 Haziran tarihinden itibaren Copilot+’a sahip ilk cihazları tüketicilerle buluşturacağı belirtiliyor.

Peki ya sizin Copilot+’tan beklentileriniz neler? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi yapay zeka seslendirme araçları (ücretli ve ücretsiz)