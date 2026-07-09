Xbox özel oyun konusunda PlayStation’un yolundan gidiyor

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Microsoft yeni CEO Asha Sharma yönetiminde Xbox stratejisini değiştirerek yüksek bütçeli tek oyunculu oyunlarını tamamen platforma özel hale getirmeyi hedefliyor.

Şirketin bu kararı almasında, Game Pass abonelik sisteminin 2026 mali yılı sonunda 30 milyonda kalarak 77 milyonluk orijinal hedefin çok gerisinde kalması etkili oldu.

Radikal değişim süreci beraberinde stüdyo kapatmalarını, işten çıkarmaları ve üçüncü parti stüdyolarla yapılan anlaşmaların askıya alınmasını getirdi.

Oyun dünyasının devlerinden Xbox yeni CEO Asha Sharma yönetiminde köklü bir dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre Microsoft, Sony’nin uzun süredir uyguladığı özel oyun modelini benimseyerek AAA (yüksek bütçeli) birinci parti tek oyunculu oyunlarını tamamen Xbox ekosistemine özel kılmaya hazırlanıyor.

Şirketin “Xbox özel oyunu” tanımı, hem PC platformunu hem de konsol-bilgisayar hibriti olarak geliştirilen yeni konsol modeli Helix’i kapsayacak. Bilindiği üzere Xbox, yakın zamanda kendi oyunlarını bile PlayStation’a çıkarmaya başlamıştı.

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Çok oyunculu yapımlar çoklu platformda kalacak

Yeni strateji doğrultusunda, hikaye odaklı ve büyük bütçeli tek oyunculu oyunlar sadece Xbox ve PC kullanıcılarına sunulacak. Buna karşın, Xbox’ın uzun yıllardır sürdürdüğü gelenek bozulmayacak ve çok oyunculu (multiplayer) oyunlar diğer platformlarda da yer almaya devam edecek.

Benzer bir dönemsel özel oyun stratejisini geçtiğimiz dönemde uygulayan Sony, konsol satışlarına beklenen katkıyı sağlamadığı gerekçesiyle eski yöneticileri dahil olmak üzere sektör genelinde ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

Game Pass hedeflerinin gerisinde kalındı

Yönetimin aldığı radikal kararların arkasında, şirketin uzun süredir odak noktası haline getirdiği Game Pass abonelik sisteminin hedeflenen finansal başarıyı yakalayamaması gösteriliyor. 2026 mali yılı sonu itibarıyla yaklaşık 30 milyon aboneye ulaşan Game Pass, platformun ilk duyurulduğu 2017 yılında konulan 77 milyonluk hedefin 47 milyon gerisinde kaldı.

Yaşanan üye kaybı ve büyüme durgunluğunun, Xbox platformunun konsol satışlarını doğrudan artırma arayışını hızlandırdığı bildirildi.

Stüdyolar kapatıldı, anlaşmalar askıya alındı

Yeniden yapılanma süreci yalnızca oyun stratejileriyle sınırlı kalmadı. Xbox bünyesinde kitlesel işten çıkarmalar gerçekleşirken, bazı oyun stüdyolarının kapatılmasına, satılmasına veya bağımsız hale getirilmesine karar verildi.

Henüz duyurulmamış birkaç projenin de iptal edildiği belirtilen süreçte, harici stüdyolarla yürütülen Xbox Game Pass sözleşme görüşmelerinin tamamen askıya alındığı ortaya çıktı. Stüdyolarla müzakerelerin yeniden başlayıp başlamadığı ise henüz bilinmiyor.