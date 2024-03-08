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    WhatsApp’tan Android cihazlar için yeni emojiler

    Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android cihazlar için yeni emojiler sunmaya başladı.
    WhatsApp

    Meta’nın popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android işletim sistemine sahip akıllı telefon ve tablet cihazları için yeni emojiler getirdi. Son dönemlerde platforma pek çok ilgi çekici yeni özellik kazandıran ekip, son olarak Unicode 15.1 emojilerini kullanıcılarla buluşturdu. Bilindiği üzere bu emojileri kısa süre önce Apple tarafından sunulan iOS 17.4 güncellemesinde de görmüştük.

    WhatsApp’a gelen yeni emojiler ilk olarak geçen yılın Eylül ayında duyurulmuştu. Unicode 15.1 sürümüyle birlikte gelen bu emojileri yine yakın zamanda Android için WhatsApp uygulamasının son Beta sürümlerinde görme şansına sahip olmuştuk. Fakat ne yazık ki bu emojileri klavyede kullanmak şimdiye kadar mümkün değildi. Platformun yeni Beta güncellemesinde nihayet beklenen emojilerle karşılaştık.

    WhatsApp’a yeni emojiler geldi

    WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre Android için WhatsApp Beta uygulamasının 2.24.6.7 sürümünde yeni Unicode 15.1 paketinde yer alan emojiler ortaya çıktı. Çok yakında kararlı sürümde kullanıcılarla buluşacağı tahmin edilen emojiler arasında altı adet ilgi çekici seçenek bulunuyor. Bu seçenekler limon dilimi, anka kuşu, kahverengi mantar, kırılan zincir, dikey olarak sallanan kafa ve yatay olarak sallanan kafa emojileri olarak karşımıza geliyor.

    WhatsApp uygulamasına gelen yeni emojiler şu anda yalnızca uygulamanın Android işletim sistemine ait Beta sürümünde yer alıyor. Uygulamanın son Beta güncellemesini indiren kullanıcılar, yeni emojilerin tadını çıkarmaya başlayabilecek.

    WhatsApp emojiler
    Görsel: WABetaInfo

    iPhone kullanıcılarının kısa süre önce iOS 17.4 işletim sistemi güncellemesi ile beraber standart klavyeleri üzerinden erişim sağlayabildiği emojiler, WhatsApp uygulamasının tüm platformlar arasında tutarlı ve dengeli bir deneyim sunma gayretinin bir parçası olarak çok yakında tüm Android kullanıcılarının erişimine sunulmaya başlanacak.

    WhatsApp’tan yeni gizlilik ayarı

    WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı bir diğer yenilik ise avatar çıkartmaları ile ilgili oluyor. Şirket, çıkartma kullanımını kullanıcıların avatarlarıyla sınırlandırmaya imkan sağlayacak.

    WABetaInfo’nun haberine göre WhatsApp, Durum ve profil fotoğrafı ayarlarında olduğu gibi şimdi de avatarları için üç farklı gizlilik seçeneğinden yararlanabilecek. “Kişilerim”, “Seçili Kişiler” ve “Hiç Kimse” seçenekleri arasından kullanıcıların avatarlarını kimlerin görüntüleyebileceğini seçmelerine olanak tanınacak. Bu sayede şirket, kullanıcı gizliliğini ön planda tutarak daha güvenli bir deneyim yaratmayı amaçlıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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