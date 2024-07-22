WhatsApp Web kullanıcı adı özelliğini test ediyor

Her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam eden popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok yakında sürpriz bir yenilikle karşımıza çıkacak. Uzun bir süredir heyecanla beklenen kullanıcı adı özelliği, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlara geldikten sonra şimdi de WhatsApp Web platformunda test ediliyor. WhatsApp’ın dikkat çeken yeni özelliğiyle ilgili merak edilen birçok ayrıntı gün yüzüne çıkmaya başladı.

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni özellik bu hafta sonu bazı WhatsApp Web kullanıcılarının erişimine açıldı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar WhatsApp’ta insanlarla sohbet edebilmek için ek bir seçeneğe daha sahip olmaya başlayacak. Yabancı kişilerle telefon numarasını paylaşmak istemeyen kullanıcılar, gizlilik ve güvenliğini ön planda tutarak yalnızca kullanıcı adını paylaşıp yeni kişilerle etkileşim kurabilecek.

WhatsApp kullanıcı adı özelliğini Web uygulamasına da getirdi

Ortaya çıkan bilgilere göre WhatsApp kullanıcı adı seçme sürecini otomatik olarak belirlemek yerine kullanıcıların tercihine bırakacak. Kullanıcılar talep ettikleri kullanıcı adını girecek; bu kullanıcı adı başkası tarafından kullanılmıyorsa bu ismi seçme hakkına sahip olacak. Sonrasında bunu herkese açık olarak paylaşıp insanların kendilerine daha pratik bir şekilde ulaşmalarına katkı sağlayabilecek.

Güvenlik odaklı yeni WhatsApp özelliği, insanların yalnızca kullanıcı adları üzerinden birbirleriyle iletişim kurmalarına yardımcı olarak telefon numarası zorunluluğunu tümüyle ortadan kaldıracak. Kullanıcıların tıpkı Telegram platformunda olduğu gibi kendilerini daha gizli tutmalarına imkan sağlayabileceği yeni işlev şimdiden birçok kullanıcı tarafından büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor.

Android ve iOS’tan sonra nihayet WhatsApp Web platformunda da test edilen kullanıcı adı özelliği herkese açık kararlı sürüme gelmesi ile birlikte elbette ki telefon numarasının yerini tamamen almayacak. Kullanıcılar yine WhatsApp’a ilk kez kayıp oldukları sırada telefon numarası girmek zorunda olacak. Ancak yine de hiç şüphesiz ki beklenen yeni özellik kullanıcıların gizlilik ve sohbet deneyimini daha pratik bir hale getirerek kullanıcılara oldukça kolaylık sağlayacak.

Şu anda hala test edilmeye devam edilen WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin nihayet Web platformuna da gelmiş olması, beklenen işlevin nihai sürüme gelmesinin pek de uzak olmayacağına işaret ediyor. Çok yakında bu özelliğin herkese açık kararlı sürümde yayınlanması bekleniyor.

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