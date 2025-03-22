WhatsApp, MSN’in nostaljik özelliğini geri getiriyor

WhatsApp sosyal etkileşimleri artırmaya yönelik yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Android için WhatsApp Beta'nın yeni sürümüne ilgi çekici bir işlev eklendi.

Spotify ile entegrasyon kuran platform, dinlediğiniz şarkıları Durumlara eklemenize izin vermeye başlıyor.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Instagram’da halihazırda mevcut olan özelliklere benzer bir şekilde Spotify şarkılarının doğrudan Durum’da paylaşılmasına olanak sağlayacak yeni bir özellik geliştiriyor. Merakla beklenen yeni özellik, Android uygulamasının 2.25.8.3 Beta sürümünde ortaya çıktı.

Çok yakında tüm kullanıcılar için yayınlanması beklenen özellik şimdiden büyük bir ilgi topladı. Şirket geçmişte de benzer bir işlev üzerinde çeşitli çalışmalar yürütmüştü. WhatsApp’ın sahibi olan Meta, geçen yıl Spotify’da dinlenen parçaların doğrudan Instagram’da gerçek zamanlı olarak paylaşılmasına olanak tanıyan bir özelliği test etmişti.

WhatsApp Durumlarına Spotify şarkıları eklenebilecek

Meta ekibi WhatsApp platformunda yeni sosyal etkileşimler üzerinde çalışmaya devam ediyor. WABetaInfo’nun haberine göre bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar, Instagram Hikayelerinde olduğu gibi şarkıları, albümleri ve podcast’leri doğrudan Durum’da paylaşabilecek.

Bu ilgi çekici yeni özellik, kişilere ya da gruplara mesaj gönderme gibi geleneksel paylaşım biçimlerinin yanında görünecek. Şimdiden dikkat toplayan yenilik, müzik paylaşım deneyimini daha etkileşimli ve görsel olarak daha çekici hale getirmeye yardımcı olacak.

Spotify’da bir şarkı seçildiğinde, kullanıcılar WhatsApp Durumu’nda albüm kapağı, şarkı adı ve sanatçıyı içeren bir önizleme oluşturabilecek. Ayrıca kişilerin tek dokunuşla içeriğe erişmesine olanak tanıyan bir “Spotify’da dinle” düğmesi eklenebilecek.

WhatsApp’a gelecek yeni özellik, kullanıcıların benzer bir arayüzle Hikayelerde müzik paylaşabildiği Instagram’da halihazırda uygulanan çizgiyi takip ediyor. WhatsApp’ta ise bu entegrasyon, bağlantıları kopyalayıp yapıştırmaya gerek kalmadan parçalara ulaşmayı kolaylaştıracak. Böylelikle paylaşımı daha dinamik ve verimli bir hale getirecek.

Gizlilik ön planda tutulacak

WhatsApp – Spotify entegrasyonunun en dikkat çekici noktalarından biri de gizlilik oluyor. Platform, Durumların içeriğinin uçtan uca şifreleme ile korunduğunu vurguluyor. Bu da paylaşılan şarkıları yalnızca seçili kişilerin görüntüleyebileceği anlamına geliyor.

Paylaşılan şarkılara ne WhatsApp’ın ne de üçüncü tarafların erişimi olmayacak. Böylelikle kullanıcıların müzik tercihlerini ifade edebilecekleri özel bir ortam yaratılacak.

Şu anda Android için WhatsApp Beta uygulamasında test edilen yeni Spotify entegrasyonu için resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Geliştirilme aşamasında olan bu işlevin kararlı sürüme gelmesi muhtemelen birkaç haftayı bulabilir.