WhatsApp Durumlarına müzik ekleme özelliği geliyor.

WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan yeni işlev şu anda iOS için WhatsApp Beta sürümünde mevcut.

Çok yakında bu özelliğin kararlı sürümde karşımıza çıkması bekleniyor.

iOS için WhatsApp uygulamasının 25.1.10.73 Beta sürümü, merakla beklenen yeni bir özelliği sunuyor. Çok yakında WhatsApp, Durum güncellemelerine müzik ekleme desteği getirmeyi planlıyor. Beta test kullanıcıları artık durumlarını en sevdikleri şarkılarla zenginleştirebiliyor.

Kullanıcı deneyimini üst seviyelere taşıyan bu yenilik, Instagram platformunda yer alan işleve benzer bir fonksiyon sunuyor. Bilindiği üzere kullanıcılar Instagram Hikayelerine müzik ekleyip durumlarını daha canlı ve kişisel hale getirmenize olanağından yararlanıyor. Şimdi aynı özelliğin WhatsApp’ta da yer alacağı görülüyor.

WhatsApp Durumları için müzik desteği ortaya çıktı

Her geçen gün yeni özellikler ile zenginleştirilmeye devam edilen WhatsApp uygulaması, iOS beta sürümündeki yeni güncelleme ile birlikte Durum güncellemelerine müzik ekleme imkanı tanıyor. Artık kullanıcılar kendilerini daha iyi bir şekilde ifade etmek için favori şarkılarını Durumlarına ekleyebilecek.

WhatsApp’ın yeni özelliğini ortaya çıkaran WABetaInfo, Durum güncellemelerine müzik ekleme işlevinin ekran görüntüsünü yayınladı:

Duygularınızı bir şarkıyla ifade etmek istiyorsanız, bir fotoğraf veya video seçip altına sevdiğiniz bir şarkı ekleyebileceksiniz. Çok basit bir şekilde çalışacak yeni özellik, muhtemelen tıpkı Instagram’daki gibi kullanılabilecek.

Meta’dan Universal Music ile önemli anlaşma

Teknoloji devi Meta, WhatsApp Durumlarına müzik ekleme özelliği için dünyanın en büyük plak şirketlerinden biri olan Universal Music ile anlaşma imzaladı. Bu anlaşma ile birlikte geniş bir müzik kataloğunun kullanılmasına izin verilecek.

Universal Music anlaşması ile birlikte kullanıcılar WhatsApp Durumlarına benzersiz bir dokunuş katmak için sayısız müzik arasından seçim yapma imkanına sahip olacak. Her Durum güncellemesine 15 saniyelik bir müzik parçası ekleyebileceksiniz. Fotoğraflar müziğe eşlik edecek şekilde otomatik olarak kısa videolara dönüştürülecek.

WhatsApp ve Instagram giderek birbirlerine benziyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Instagram’dan ilham alarak sosyal medya dünyasına giderek daha da yaklaşıyor. İki platform aynı ana şirketi paylaşıyor ve benzerlikler giderek daha belirgin hale geliyor.

WhatsApp Hikayeleri için daha önce Instagram benzeri “Beğenmeler” ve yeni bir etkileşim olanağı tanıyan “Bahsetmeler” işlevleri getirilmişti. Son olarak Hikayelere müzik desteği sunulması da platformu Instagram’a daha fazla yakınlaştırdı. Bu özellik şu anda yalnızca genel Beta sürümünde mevcut. Özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise şimdilik bilinmiyor.