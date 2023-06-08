WhatsApp, Kanallar özelliğini resmen duyurdu

Meta çatısı altında hizmet vermeye devam eden popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun bir süredir heyecanla beklenen Kanallar özelliğini bugün resmen duyurdu. Şirket, ilk olarak bu yılın Şubat ayında bu özelliği Bülten (Newsletter) adı altında test etmeye başladı. Beta sürümünde sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edilen özellik, bugünden itibaren genel kullanıma açıldı.

Bu yeni özellik ile birlikte platform, geniş takipçi kitlelerine sahip olan kişi ve kuruluşların önemli gelişmeleri WhatsApp üzerinden sunmalarına katkıda bulunuyor. Kullanıcılar uygulamadan çıkmak ve başka bir uygulamaya geçmek zorunda kalmadan, takip ettikleri haber ve gelişmelere hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Esas olarak bu fonksiyon, yıllardır WhatsApp’tan beklenen bir adımdı. Zira platformun en büyük rakibi olarak kabul edilen Telegram, bu özelliği halihazırda zaten yıllardır kullanıcılarına sunuyor.

WhatsApp, Kanallar özelliğini şimdilik Türkiye’de sunmadı

WhatsApp’ın resmi blog sayfası üzerinden açıklanan bilgilere göre platform, Kanallar özelliğini resmen kullanıma açtı. Telegram’da yıllardır var olan bu özellik, çok da büyük farklar olmadan artık Meta’nın sohbet uygulamasında kullanılabiliyor.

WhatsApp tarafından sunulan Kanallar özelliği, sınırsız sayıda kişiye anında mesaj göndermenize katkıda bulunuyor. Bu hizmette, Gruplar veya Topluluklar özelliklerinde olduğu gibi herhangi bir üye sınırlaması bulunmuyor. Fakat gönderme tek yönlü olarak, yani yalnızca kanal yöneticisi tarafından gerçekleştiriliyor. Üyelerin bu mesajlara hiçbir şekilde yorumda bulunamayacaklarının altı çiziliyor.

Tek yönlü iletişim akışına rağmen WhatsApp, Kanallar özelliğinde takipçilerin de varlığını ön planda tutuyor. Bunun için şirket, kanal üyelerinin mesajlara emoji tepkileri verebileceğini ve aynı zamanda yayınlanan anketlere katılım sağlayabileceğini belirtiliyor.

WhatsApp’ın yeni özelliği bugün resmi olarak duyurulmasına rağmen, ne yazık ki tüm dünyada aynı anda kullanıma sunulmadı. İlk olarak bu özelliğin Kolombiya ve Singapur gibi az sayıda ülkede kullanılabilir hale getirildiği, ilerleyen haftalarda ise Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde kullanıma açılması bekleniyor.

WhatsApp kullanıcı gizliliğini de ihmal etmiyor

Kanallar özelliği davetiye yöntemi ile çalışıyor. Kanalın bağlantı linkini sohbet, e-posta ya da diğer yollarla paylaşarak kitlenizin büyümesine katkıda bulunabileceğiniz söyleniyor. Öte yandan şirket, gizlilik konusunu da ihmal etmiyor.

Son yıllarda güvenlik ile ilgili endişeyle yaklaşılmaya başlanan şirket, kullanıcıların gizliliğini korumak adına yöneticilerin ve takipçilerin telefon numaraları ya da e-posta adresleri gibi özel bilgilerini diğer üyelere göstermiyor. Kanallar ve buradan gelen mesajlar, uygulamada Güncellemeler adlı ayrı bir sekmede görünecek. Bu sayede kullanıcılar, takip ettikleri işletmeler, spor takımları, hava durumu, haber ajansları gibi kuruluşlardan anında bilgi alabilecek.