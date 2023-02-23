WhatsApp, Bülten (Newsletter) özelliği için çalışıyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp önemli bir adıma imza attı. Meta çatısı altında faaliyet gösteren platform, Android uygulamasının yeni beta sürümünde, gizli bir özelliği test etmeye başladı. WhatsApp, Bülten (Newsletter) özelliği için kolları sıvamış görünüyor. Ekibin üzerinde çalışmaya devam ettiği bu araç, muhtemelen çok yakında herkese açık kararlı sürümde kullanıcıların karşısına çıkacak.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre, Android için WhatsApp’ın 2.23.5.3 beta sürümünde haber bülteni özelliğinin kodları yer alıyor. ‘Bültenler’ adı altında uygulamada yer alması beklenen yeni özellik, kullanıcıların uygulamadan çıkmadan pratik bir şekilde ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş olan güncel haberleri almalarına izin verecek.

WhatsApp, Bülten özelliğiyle gündemi ayağınıza getirecek

Çok yakında hem Android hem de iOS platformlarında tüm kullanıcılara sunulması beklenen yenilik, iddialara göre büyük olasılıkla Topluluk özelliğinin bir uzantısı olarak tasarlanıp sunulacak. Toplulukların 10 gruba kadar bağlanmasına izin verildiği bilinirken; örneğin, birçok ilgi grubunun yer alacağı bir toplulukta, kullanıcılar ilgi alanlarına bağlı olarak arzu ettikleri haberleri alabilecek. Teknoloji, magazin, siyaset, spor ve ekonomi gibi alt gruplardan istediklerine katılıp katılmamayı tercih edebilecek. Söz konusu gruplarda yer alan tüm kullanıcılar, aynı anda yeni haberlere erişim sağlayabilecek.

WABetaInfo, WhatsApp platformuna yakında eklenmesi beklenen Haber Bülteni özelliğinin, ‘ayrı ve isteğe bağlı’ bir şekilde uygulamanın diğer fonksiyonlarından rahatlıkla ayrılabileceğini; standart sohbetlerden ve grup konuşmalarından farklı görüneceğini belirtti. Bunun nedeni ise büyük olasılıkla herkesin bu özelliği kullanmayı tercih etmeyecek olmasından kaynaklanıyor. Öte yandan bültenlerin de tıpkı bireysel ve grup sohbetlerinde olduğu gibi yine uçtan uca şifreleme ile geleceği öne sürülüyor.

Kişisel bilgileriniz saklı kalacak

WhatsApp’ın haber bültenlerini uçtan uca şifreleme yöntemiyle sunacak olması, bir gizlilik önlemi olarak değerlendiriliyor. Hiç kimsenin, kullanıcıların hangi haber bültenlerine abone olduğunu göremeyeceğinin altı çiziliyor. Aynı zamanda grup sohbetlerinin aksine, adınız ve telefon numaranız varsayılan olarak bülten sahiplerinden dahi gizlenecek. Bülten yöneticileri, muhtemelen sadece toplam abone sayısını ve etkileşim sonuçlarını görme yetkisine sahip olacak.

Son dönemlerde Substack gibi haber bülteni platformların hızla yükselişe geçmesi ile birlikte Meta, kullanıcıların e-posta hesaplarında zaman geçirmelerine gerek kalmadan, daha hızlı ve kolay bir şekilde güncel haberlere ulaşmalarını sağlayacak. Günlük yaklaşık 2 milyar aktif kullanıcıya hitap eden platform, muhtemelen bu alana girdiği gibi pazarın en güçlü seçeneklerinden biri haline gelecek. Öte yandan şirket, yine bu adımla beraber kullanıcıların uygulamada daha fazla zaman geçirmesini sağlamanın da yolunu bulmuş olacak.

Twitter’ın bıraktığı boşluğu WhatsApp dolduracak

Twitter kısa bir süre önce haber bülteni servisi Revue için desteğini kesmişti. Platformu rafa kaldıran şirket, yeteri kadar kullanıcının bu hizmete ilgi göstermediğini belirtmişti. Yakın bir dönem içinde Meta’nın kritik bir hamle ile bu alanda hizmet vermeye başlayacak olması ise dikkat topladı. Ancak şimdilik haber bülteni özelliğinin ne zaman WhatsApp’a geleceği bilinmiyor. Android’den sonra iOS platformunda da testlerine başlayacak ekip, burada kullanıcılardan aldığı geri bildirimlere göre özelliği kararlı sürüme taşıyacak.