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WhatsApp Görüntülü Arama Kişi Sayısı Limiti 8’e Yükseltildi

Barış Mancar
Görsel: WhatsApp Blog

COVID-19 salgını sebebiyle evden çalışanların sayısının artması, görüntülü görüşme özelliğine sahip olan platformları da kapasitelerini arttırmaya yöneltti. Popüler video konferans platformu Zoom bu bağlamda bir dizi yeniliğe giderken, Google da ücretli olan G Suite hizmeti kapsamında sunulan Google Meet’i ücretsiz olarak herkesin kullanımına açmış ve Eylül 2020’ye kadar sınırsız hale getirmişti. Şimdi ise WhatsApp’dan yeni bir hamle geldi.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görüntülü arama özelliği için kişi sayısı limitini ikiye katlayarak 4 kişiden 8 kişiye yükseltti.

WhatsApp kullanıcıları iOS ve Android cihazları üzerinden grup halinde sesli ya da görüntülü görüşme özelliğini artık 8 kişiye kadar kullanabilecekler. Daha önce bu özellik maksimum 4 kişiye kadar kullanılabiliyordu.

WhatsApp’ta grup halinde görüntülü arama nasıl yapılır?

Bir grupta görüntülü grup araması yapmak için:

  1. Görüntülü arama yapmak istediğiniz gruba gidin.
  2. Grup sohbetiniz beş ya da daha fazla katılımcı içeriyorsa, Grup araması‘na dokunun.
    • Grup sohbetiniz dört ya da daha az katılımcı içeriyorsa, Sesli arama’ya dokunun.
  3. Aramaya eklemek istediğiniz kişileri aratın veya seçin.
  4. Görüntülü Arama‘ya dokunun.

Aramalar sekmesinden görüntülü grup araması yapmak için:

  1. ARAMALAR sekmesine gidin.
  2. Yeni Arama > Yeni Grup Araması‘na dokunun.
  3. Aramaya eklemek istediğiniz kişileri aratın veya seçin.
  4. Görüntülü Arama‘ya dokunun.

Bireysel sohbetten görüntülü grup araması yapmak için:

  1. Görüntülü arama yapmak istediğiniz kişilerden biriyle olan sohbeti açın.
  2. Görüntülü Arama‘ya dokunun.
  3. Kişiniz aramayı kabul ettikten sonra, Kişi ekle‘ye dokunun.
  4. Aramaya eklemek istediğiniz başka bir kişiyi aratın veya seçin. Sorulursa, EKLE‘ye dokunun.
KAYNAKWhatsApp Blog

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