Google Meet Artık Herkese Ücretsiz!

Koronavirüs salgını sebebiyle insanların evden çalışmaya başlaması, video konferans uygulamalarını da sıklıkla gündeme getirmeye devam ediyor. Video konferans rekabetinin arttığı bugünlerde Google‘dan ise ilginç bir hamle geldi.

Google, yaptığı resmi açıklamada; şimdiye kadar sadece G Suite kapsamında kullanılabilen iş odaklı premium video konferans yazılımı Google Meet‘in artık herkese ücretsiz ve sınırsız olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada Mayıs ayının başlarından itibaren Gmail hesabı olan herkesin Google Meet’i ücretsiz olarak kullanabileceği belirtildi. Yani Google Meet’i ücretsiz olarak kullanmaya başlamak için sadece bir Gmail adresiniz olması yeterli.

Önümüzdeki haftadan itibaren aktif edilmeye başlanacak olan uygulamada, Eylül 2020 tarihine kadar dakika sınırlaması gibi herhangi bir sınırlama olmayacak. Yani bu tarihe kadar Google Meet’in özellikleri sınırsız ve ücretsiz olarak kullanılabilecek. Eylül 2020 tarihinden sonra ise ücretsiz hesaplar Google Meet’i maksimum 60 dakika kullanım kısıtlamasıyla kullanmaya devam edebilecek.

Google Meet’i ücretsiz kullanmaya başlamak için meet.google.com adresini ziyaret edebilir; aktif edildiği zaman bilgilendirilmek istiyorsanız buradaki formu doldurup gönderebilirsiniz.

Popüler video konferans uygulaması Zoom’un son zamanda çıkış yapması, ardından yaşadığı bazı güvenlik sorunları, platform ile ilgili soru işaretleri oluşturmuştu. Hatta Google gibi bir şirketin çalışanları dahi Zoom kullandığı ortaya çıkmış ve Google bunun üzerine çalışanlarına Zoom’u kullanmayı yasaklamıştı. Google Meet’in tamamen ücretsiz olmasının ardında ise bu rekabetin yattığı düşünülüyor. Zoom ve diğer video konferans alternatiflerinin bu durumu nasıl karşılayacağını ise önümüzdeki günlerde görmüş olacağız.