WhatsApp, Instagram’dan ilham alan eğlenceli yenilikleri test ediyor

WhatsApp platformu mesajlaşma deneyimini geliştirmek için her geçen gün yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Platforma gelen son yenilikler arasında durum güncellemelerinde müzik desteği ve özel bir emoji listesi gibi ilgi çekici bazı işlevler yer alıyor.

WhatsApp bu yeniliklerde kardeş platformu Instagram’dan ilham alıyor. Popüler mesajlaşma uygulaması, durum güncellemelerini daha ilgi çekici ve eğlenceli bir alana dönüştürmeye odaklanıyor. İşte WhatsApp’a gelen kullanıcı dostu o yenilikler…

WhatsApp, Durum güncellemelerine bir dizi yenilik getiriyor

WhatsApp’a gelen yenilikler arasında durum güncellemelerindeki “Beğenmeler” ve paylaşılan hikayelere ek bir etkileşim getiren özel bahsetmeler de yer alıyor. Görseller için Google Lens’e benzer yeni bir web arama özelliğinin de yakında kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Bu sayede kullanıcılar daha sonra uygulamadan ayrılmaya gerek kalmadan doğrudan sohbetten bir görsel hakkında bilgi arama şansına sahip olabilecek.

WhatsApp’ın bir bir başka ilgi çekici yeni özelliği ise konuşmalar sırasında fotoğrafların ve videoların hızlı bir şekilde gönderilmesini kolaylaştırmak için doğrudan cihazın Galerisine bağlanan bir kısayolun eklenmesi oluyor. Öte yandan WABetaInfo, WhatsApp’ın durum güncellemeleri için yeni çıkartmalar üzerinde çalıştığını da ortaya çıkarıyor.

Bunlar arasında en dikkat çeken yeniliklerden bir tanesi anket çıkartması olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar, çoktan seçmeli soruları doğrudan durum güncellemelerine ekleyebilecek ve bu da kişilerle etkileşim kurmanın yeni bir yolunu sunabilecek.

Instagram’dan esinlenen sürpriz özellik yolda

WhatsApp aynı zamanda Instagram’da halihazırda yer alan ve kullanıcıların durum güncellemelerinde herkese açık bir konu oluşturmasına olanak tanıyan “Sen de Ekle” çıkartmasını da sunuyor. Ancak WhatsApp’ta her şey gizliliğe dikkat edilerek yönetiliyor.

Yanıtları yalnızca paylaşıma dahil olanların görebilmesini sağlamak için “Sen de Ekle” yoluyla yapılan etkileşimler gizli kalacak ve uçtan uca şifrelenecek. Tüm verilerin kamuya açık olduğu Instagram’dan farklı olarak burada kullanıcı gizliliği daha fazla korunuyor.

Tüm bu yenilikler ile birlikte WhatsApp’ın Durum güncellemelerini daha dinamik bir hale getirmeye odaklandığı anlaşılıyor. Bu seçeneği kendi başına bir sosyal etkileşim alanı haline getirmek üzere çalışan şirket, söz konusu işlevleri çok yakında Android ve iOS’ta kararlı sürüme getirmeye hazırlanıyor. Şu anda bu özelliklerin test edilmeye devam edildiğini vurgulamakta fayda var.

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