ChatGPT Başkanı Nick Turley “reklam” iddialarını yalanladı

Yakın zaman önce ChatGPT'nin Android için Beta sürümünde arama sonuçlarına benzer reklam yerleşimlerine ait kod satırları ortaya çıkmıştı.

Ayrıca bir ChatGPT Plus kullanıcısı, ücretli aboneliğe sahip olmasına rağmen platformda reklamla karşılaştığını söyledi.

OpenAI'ın ChatGPT'den sorumlu başkanı Nick Turley, şu anda reklamlarla ilgili hiçbir "canlı test" yapılmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT son günlerde çalkantılı bir dönemden geçiyor. Kullanıcı konuşmalarının potansiyel olarak ifşa edilmesi ve son güncellemesinde Google’ın yeni Gemini 3 modeliyle mesafeyi iyice açmasından sonra OpenAI’da kırmızı alarm verildi.

Bu süreçte önceliklerini değiştirmeye karar veren şirket, GPT-5.2’nin çıkış tarihini öne çekmeye yöneldi. Öte yandan son günlerde tartışmalı bir konu haline gelen ChatGPT’de reklam iddialarına karşı da art arda açıklamalar geldi.

Yapay zeka hizmeti, bazı kullanıcıları rahatsız edeceği söylenen yeni bir özelliği nedeniyle tartışma başlattı. Kullanıcılardan bazıları ChatGPT ile etkileşimler sırasında reklam gösterimi ile karşılaştıklarını söyledi.

Başlangıçta bu iddiaları reddeden ve söz konusu planlarını “kırmızı alarm” nedeniyle ertelemeye karar veren şirketin şimdi ise birinci ağzından yeni bir açıklama duyuruldu.

Söylentileri reddeden Nick Turley yine de kapıları tam kapatmadı

Sosyal medyada yer alan @BenjaminDEKR adlı bir kullanıcı, ChatGPT Plus abonelik planına sahip olmasına rağmen Windows BitLocker’ın ABD’deki Target mağazasında “ev ve market alışverişi” yapmayı teklif ettiğine dair bir sohbetin ekran görüntüsünü paylaştı. Aşağıdan bu görüntüyü inceleyebilirsiniz:

Öte yandan geçen hafta Android için ChatGPT’nin Beta sürümünün kod satırları arasında tespit edilen bir unsur, OpenAI’ın yapay zeka sohbet robotuna gösterilecek reklamları incelediği ve bu konu üzerinde çalıştığı yönünde ayrıntıları ortaya çıkardı.

Son olarak ChatGPT Başkanı Nick Turley sosyal medya üzerinden söz konusu dedikodulara resmi bir yanıt verdi. X üzerinden açıklama yapan yönetici, reklam gösterme iddiasını yalanladı. Şu anda platformun reklam işlevi için devam eden bir test olmadığını söyledi. Ayrıca paylaşılan ekran görüntülerini “reklam değil” diyerek sınıflandırdı:

“ChatGPT’deki reklam söylentileri hakkında çok fazla kafa karışıklığı görüyorum. Reklamlar için canlı test yok. Gördüğünüz ekran görüntüleri ya gerçek değil ya da reklam değil. Reklam göstermeye başlarsak dikkatli bir yaklaşım benimseyeceğiz. İnsanlar ChatGPT’ye güveniyor ve yapacağımız her şey buna saygı duyacak şekilde tasarlanacak.”

I'm seeing lots of confusion about ads rumors in ChatGPT. There are no live tests for ads – any screenshots you’ve seen are either not real or not ads. If we do pursue ads, we’ll take a thoughtful approach. People trust ChatGPT and anything we do will be designed to respect that. — Nick Turley (@nickaturley) December 6, 2025

Nick Turley’nin yanıtında dikkat çeken önemli bir nokta ise bunun daha sonra konumlandırmaya açık olması ve potansiyel bir reklamı “bunlar reklam değil” diyerek bir sohbet robotu özelliğine dönüştürmesi oluyor.