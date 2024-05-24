BTK duyurdu: Türkiye’ye temsilci atayan X’in reklam yasağı kalktı

Popüler sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) için bir süredir Türkiye’de reklam yasağı uygulanıyordu. Kısa süre önce ülkemizde şirket açarak bir Türkiye temsilcisi oluşturan platform, bununla birlikte söz konusu yasağı kaldırmış oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 19 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan yasak sona erdi.

Bilindiği üzere BTK, günlük erişimi 1 milyondan fazla sosyal ağlara yönelik bir Türkiye temsilcisi atama zorunluluğu getirmişti. Şimdiye kadar bu şarta uymayan platforma başlangıçta para cezası uygulanmış, sonrasında ise reklam yasağı getirilmişti. Ancak X’in bu ısrarından vazgeçmesiyle beraber ülkemizdeki reklamverenlerin yeniden X’te reklam yayınlamaları mümkün hale geldi.

X İstanbul İnternet İçerik Hizmetleri Limited şirketi adı altında yeni bir şirket açan sosyal medya platformu, artık BTK şartlarına uygun bir şekilde yoluna devam ediyor. Platformun Türkiye operasyonları için atanan temsilcinin ise alınan resmi kararlara uyma ve içerik kaldırma gibi yükümlülüklere uymaları gerekecek.

Resmi Gazete’de yayınlanan “X’e Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılması” başlıklı kararda şu ifadelere yer veriliyor:

“Eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter/X) adlı sosyal ağ sağlayıcının 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un ek 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 19.07.2023 tarihli ve 39225 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.”

Bakanlıktan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin X’ten yaptığı açıklamada, X Türkiye temsilciliğinin kurulduğunu ifade etti. X’in artık Türkiye’deki faaliyetlerini İStanbul merkezli temsilciliğiyle sürdüreceğini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise bu konuda şunları söyledi: