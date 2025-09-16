Google, 2025 Şampiyonlar Ligi heyecanını özel Doodle ile selamladı

Google, 2025 Şampiyonlar Ligi temalı özel Doodle'ını yayınladı.

Dikkat çekici bu tasarım, heyecan veren turnuvanın başlangıç gününe özel ana sayfamızı süslüyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün müsabakaları bu akşam TRT Spor ve Tabii ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Google, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun başlangıcını kutlamak için ana sayfa logosunu özel bir Doodle ile güncelledi. Bu dikkat çeken tasarım, yılın en önemli ve merakla beklenen futbol etkinliklerinden birini onurlandırmak amacıyla, alışılmış logonun geçici olarak yerini alıyor.

Doodle, turnuvayı temsil etmek için Google logosunun öğelerini kullanan basit bir animasyon olarak karşımıza çıkıyor. Geleneksel yazı tipi yerine, futbol topunu Şampiyonlar Ligi logosunun renkleri ve şekliyle birleştiren bir animasyon sunuluyor.

Doodle’a tıklandığında, bir topun ekranda sekerek hareket ettiği, stilize edilmiş bir Şampiyonlar Ligi topunun yanından geçtiği ve ardından Google logosuna geri döndüğü bir görüntü karşımıza çıkıyor. Google bu şekilde kullanıcıları yarışmanın başlangıcıyla buluşturan etkileşimli bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Google’ın 2025 Şampiyonlar Ligi temalı özel Doodle tasarımı şu şekilde görünüyor:

Google, Şampiyonlar Ligi’ne özel olarak hazırlanan Doodle tasarımıyla ilgili şunları söylüyor:

“Bu Doodle, Avrupa genelinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun başlangıcını kutluyor. Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonlarından biri olan bu organizasyonda, kıtanın en büyük kulüpleri bir dizi heyecanla beklenen maç için bir araya geliyor. Sezon, 30 Mayıs 2026’da Macaristan’ın Budapeşte kentinde oynanacak final maçıyla sona erecek. Tüm takımlara ve oyunculara bol şans!”

Google’ın yayınladığı bu tür tasarımlar, şirketin küresel öneme sahip etkinlikleri kutlamasının bir yolu olarak yıllardır sürdürülüyor. Grup aşaması çoktan başlamış ve final gelecek yıl Budapeşte’de planlanmışken, bu Doodle yeni bir turnuva sezonunun başlangıcını görsel olarak bizlere hatırlatıyor.

Bu hafta Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün 6 karşılaşmayla başlıyor. Müsabakalar TRT 1, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

Bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçları, saatleri ve yayınlanacağı kanallar şu şekilde karşımıza çıkıyor:

16 Eylül Salı

Athletic Bilbao – Arsenal | Saat: 19:45 | Yayın: Tabii Spor

| Saat: 19:45 | Yayın: PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise | Saat: 19:45 | Yayın: TRT Spor

| Saat: 19:45 | Yayın: Juventus – Borussia Dortmund | Saat: 22:00 | Yayın: Tabii Spor

| Saat: 22:00 | Yayın: Real Madrid – Marsilya | Saat: 22:00 | Yayın: Tabii Spor

| Saat: 22:00 | Yayın: Benfica – Karabağ | Saat: 22:00 | Yayın: Tabii Spor

| Saat: 22:00 | Yayın: Tottenham – Villarreal | Saat: 22:00 | Yayın: TRT Spor

17 Eylül Çarşamba

Slavia Prag – Bodo/Glimt | Saat: 19:45 | Yayın: TRT Spor

| Saat: 19:45 | Yayın: Olympiakos – Pafos | Saat: 19:45 | Yayın: Tabii Spor

| Saat: 19:45 | Yayın: Ajax – Inter | Saat: 22:00 | Yayın: TRT 1

| Saat: 22:00 | Yayın: Bayern Münih – Chelsea | Saat: 22:00 | Yayın: Tabii Spor

| Saat: 22:00 | Yayın: Liverpool – Atletico Madrid | Saat: 22:00 | Yayın: Tabii Spor

| Saat: 22:00 | Yayın: Paris Saint-Germain – Atalanta | Saat: 22:00 | Yayın: Tabii Spor

18 Eylül Perşembe