Microsoft Copilot şimdi de NFL sahalarına taşınıyor

Microsoft ve NFL uzun süren iş birliklerini genişlettiklerini açıkladı.

İki büyük markanın bu ortaklığı, Copilot yapay zekasının NFL sahalarına uzanmasına yardımcı oluyor.

GitHub Copilot ve Microsoft 365 Copilot destekli yapay zeka özellikleri artık sahadaki Surface cihazlara entegre edilecek.

Copilot koç ve analisetlere gerçek zamanlı taktikler sunacak.

National Football League (NFL) ve Microsoft bu hafta ligin farklı alanlarında yapay zekanın kullanımına odaklanan çok yıllık stratejik ortaklıklarının yenilendiğini duyurdu.

Bu dikkat çeken iş birliği, Copilot ve Azure AI’nın hem saha içi hem de saha dışı operasyonlarda benimsenmesini içeriyor. İki büyük marka, on yıldan uzun süredir devam eden teknolojik iş birliğini daha da genişlettiklerini kamuoyuna bildiriyor.

NFL müsabakalarında yapay zeka dönemi başlıyor

330’dan fazla yıllık etkinlik ve 30 operasyonel stadyuma sahip NFL, saha kenarı kararlarından idari faaliyetlere kadar her şeyi optimize etmek için artık Microsoft yapay zeka çözümlerini kullanıyor.

The Verge’e göre bu ilginç entegrasyon antrenörlerin, oyuncuların ve analistlerin gerçek zamanlı verilere erişerek stratejiler belirlemelerine ve rutinleri yönetmelerine yardımcı olacak.

Maç günlerinde Kenar Çizgisi Görüntüleme Sistemi, ligin 32 kulübünden koçları, oyuncuları ve personeli destekleyen 2 bin 500’den fazla Surface Copilot+ PC ile güncellendi.

Sunulan özellikler arasında saha, mesafe, ceza ve dizilişlere göre filtreler içeren GitHub Copilot aracılığıyla hızlı oyun analizi yer alıyor. Araç nesnel verilere dayalı daha doğru kararlar alınmasını sağlıyor.

Microsoft 365 Copilot tabanlı bir gösterge paneli, analistlere koçluk kabinlerinde yardımcı olarak oyuncu grupları ve oyun düzenleri hakkında bilgi sunuyor.

Saha dışında ise bu ortaklık, hava olaylarından teknik arızalara kadar oyun operasyonları yönetiminde yapay zekanın kullanımını, ayrıca antrenmanlarda, sakatlık değerlendirmelerinde ve NFL Scouting Combine’da analizleri kapsıyor.

Teknoloji idari alanlara da uzanıyor. Tampa Bay Buccaneers gibi kulüpler pazarlama ve taraftar etkileşimi için Copilot’u halihazırda kullanırken, NFL Oyuncular Birliği video inceleme süreçleri için yapay zeka çözümlerini benimsiyor.

Önümüzdeki yıllarda tüm kulüplerin yapay zeka destekli ajanları oyuncu alımı, maaş bütçesi yönetimi ve diğer iş ve spor fonksiyonlarında kullanabilmesi bekleniyor.

NFL ve Microsoft, “NFL Combine dışında draft adayı performansını analiz etmek, kulüplere veri odaklı iş ve futbol operasyonları içgörüleri sağlamak ve finans, insan kaynakları ve etkinlikler dahil olmak üzere tüm işlevlerde üretkenliği artırmak” konularının yapay zeka uygulamaları için bir sonraki adım olacağını iddia ediyor.

Los Angeles Rams baş antrenörü Sean McVay bu iş birliğine ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Sağlam kararlar almak ve oyuncuları sahadaki en iyi noktalara yerleştirmek bir koçun nihai sorumluluğudur. Microsoft Copilot, karmaşık verileri oyuncularımıza hızla iletilebilecek ve en yüksek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabilecek anlaşılır bilgilere dönüştürerek verimliliğimizi ve doğruluğumuzu artırıyor.”

Microsoft’un küresel pazarlamadan sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Bryson Gordon ise şunları söyledi: