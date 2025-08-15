Volkswagen, ID.3 sahiplerinden ekstra beygir gücü için abonelik ücreti talep ediyor

Volkswagen, ID.3 modelinde ekstra beygir gücü için aylık bir abonelik paketi sunmaya başladı.

Paketin aylık ücreti 16.50 sterlin (yaklaşık 910 TL) olarak belirlendi.

Kullanıcıların aracı hackleyerek bu özelliği ücretsiz bir şekilde açarsa garanti kapsamı dışında kalabilir.

Online dizi-film, müzik ve oyun dünyasında abonelik sistemlerine alışığız. Artık geleneksel olarak kullanılan oyun CD’lerini satın almak yerine Game Pass veya PlayStation Plus’a her ay para ödeyerek oyun oynuyor, şarkı dinlemek için kaset almak yerine Spotify gibi servisleri kullanıyor, sinemaya gitmek istemediğimiz zamanlarda ise Netflix ve Disney+ gibi mecraları tercih ediyoruz.

Son olarak bu abonelik sistemleri artık otomotiv sektörüne sıçramış durumda. BBC’nin haberine göre, Volkswagen de benzer bir uygulamaya imza atıyor. Şirket, Birleşik Krallık’ta popüler elektrikli hatchback modeli ID.3’ün sahiplerinden, aracın tam performansına erişebilmek için ek ücret talep etmeye başladı.

Volkswagen ID.3 için ekstra güç abonelikle geliyor

Evet, yanlış okumadınız: Volkswagen’in ID.3 Pro ve Pro S modelleri her ne kadar 201 beygir gücü olarak listeleniyor olsa da, alıcıların aracın tam potansiyeli olan 228 beygir gücüne ulaşabilmeleri için bir abonelik ücreti ödemeleri gerekiyor. Fiyatı ise aylık 16.50 sterlin (yaklaşık 910 TL) olarak belirlenmiş. Yıllık abonelik bedeli ise 165 sterlin (yaklaşık 9 bin 145 TL).

Ayrıca araç satılsa bile yükseltmenin kalıcı olmasını sağlayan 649 sterlinlik (yaklaşık 36 bin TL) tek seferlik bir “ömür boyu abonelik” seçeneği de sunuluyor.

Abonelik paketi, menzili artırmıyor

Volkswagen, performans yükseltme paketinin net gücü 27 beygir artırdığını ve torku 265 Nm’den 310 Nm’ye çıkardığını, ancak menzili etkilemediğini belirtiyor. Aracın fabrika çıkışı 228 beygir gücünde tescil edildiğinden dolayı ise sürücülerin sigorta şirketlerine bu durumu ayrıca bildirmesine gerek kalmıyor.

Bir Volkswagen sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, insanlara arabaları için daha fazla güç satın alma seçeneği sunmanın yeni bir şey olmadığını belirtti ve şunları ekledi:

“Tarihsel olarak birçok benzinli ve dizel araç, aynı boyutta ancak daha güçlü motor seçenekleriyle sunuluyordu. Bunlar ürün yelpazesinin üst segmentinde yer alıyordu, daha fazla özellik ve daha yüksek liste fiyatına sahipti. Müşteriler daha sportif bir sürüş deneyimi yaşamak isterse, artık başlangıçta daha yüksek bir satın alma fiyatı ödemek yerine, aracın ömrü boyunca bunu yapma seçeneğine sahip olacaklar.”

BMW ve Polestar da benzer uygulamalar sunuyor

Öte yandan Volkswagen bu uygulamada yalnız değil. BMW, birkaç yıl önce ısıtmalı koltuk gibi özellikleri etkinleştirmek için bir abonelik hizmeti sunduğunda büyük eleştiri almıştı. Gelen tepkiler üzerine şirket, geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Bir otomobil sahibinin, ekstra gücü manuel olarak ücretsiz bir şekilde etkinleştirmek için, jailbreak olarak da bilinen bir yöntemi kullanarak aracını hacklemesi durumunda neler olacağı merak konusu. Böyle bir durum, potansiyel olarak garantiyi geçersiz kılabilir veya hatta Volkswagen tarafından yasal işlem başlatılmasına yol açabilir. Firmadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.