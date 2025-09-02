Menüyü Kapat
    Vivo X300’ün iddialı kamera yetenekleri duyuruldu

    Performans canavarı özellikleri ile Ekim ayında duyurulması beklenen Vivo X300'ün iddialı kamera özellikleri açıklandı.
    Vivo X300
    • Ekim ayında tanıtılması beklenen Vivo X300'ün kamera özellikleri belli oldu.
    • Markanın ürün müdürü, cihazın 200MP “HPB” ana sensör, periskop telefoto ve ultra geniş açılı lens ile geleceğini bildirdi.
    • "Pro" modeli ise farklı bir ana kamera ve daha gelişmiş telefoto lense sahip olacak.

    Vivo ürün müdürü Han Boxiao, Vivo X300’ün kamera özellikleri ile ilgili ilk resmi bilgileri paylaştı. Bununla birlikte Digital Chat Station, merakla beklenen cihazın telefoto ve ultra geniş sensörleri hakkında da ayrıntılar verdi.

    Performans canavarı donanımlara ev sahipliği yapması beklenen Vivo X300 serisinin, MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9500 yonga setine sahip dünyadaki ilk akıllı telefon olarak Ekim ayında Çin pazarında resmiyet kazanması bekleniyor.

    Vivo X300 kamera özellikleri

    Markanın ürün müdürü koltuğunda oturan Han Boxiao, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Vivo X300’ün Samsung HP9’un güncellenmiş bir versiyonu olan 200 megapiksel ana sensöre sahip olacağını açıkladı.

    Söz konusu sensör HP10 değil, HPB adını taşıyacak. “B” harfi ise İngilizce “Blue”, yani “Mavi” anlamına geliyor ve vivo’ya özel olduğunu gösteriyor.

    Vivo X300'ün kamera özellikleri
    Vivo X300’ün 200 MP ana kamerası, 50 MP Sony IMX921 ve 200 MP Samsung HP5 ile yan yana

    1/1.4 inç sensör, 200 megapiksel 23mm çıkış ve 50 megapiksel yüksek çözünürlüklü 50mm fotoğraflara sahip olacak. Ayrıca CIPA seviyesinde 4.5 optik görüntü sabitleme özelliğini destekleyecek.

    Keskinliği artırmak için kamera modülü, daha iyi yansıma kontrolü sağlayan mavi cam ve Zeiss T* kaplama ile gelecek. Yeni sensör, geçen yılki amiral gemilerinde kullanılan Sony IMX921’in yerini alacak.

    Digital Chat Station’a göre periskop sensörü 3x optik zoom ve 70 mm diyafram açıklığına sahip 1/2 inç Sony IMX885 olacak. Bazı rakiplerinde görülen gemi tipi periskop tasarımlarının aksine Vivo X300 hafif katlanabilir bir prizma yapısı kullanacak. Böylelikle üst düzey bir makro fotoğrafçılık vaat edecek.

    Son olarak kamera kurulumunda 50 megapiksel ultra geniş açılı bir sensör yer alacak. Söylentilere göre bu sensör Samsung JN1 ya da JN5 olabilir. Fakat şimdilik bunun kesin cevabı bilinmiyor.

    Vivo X300 Pro’da ise şirketin 50 megapiksel Sony LYT-828 ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 200 megapiksel periskop sensörden oluşan bir kamera seti kullanacağı tahmini ediliyor.

    Fakat henüz “Pro” seçeneğiyle alakalı sızıntıların resmi olarak doğrulanmadığını, yalnızca serinin standart modelinin kamera özelliklerinin kesin olduğunu ekleyelim.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

